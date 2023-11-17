В Бурятии закрыли пожароопасный сезон 2023 года

В правительстве Бурятии прошло совещание о закрытии пожароопасного сезона 2023 года и по постановке задач на пожароопасный сезон 2024 года, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.За пожароопасный сезон 2023 года в республике зарегистрировано 260 лесных пожаров общей площадью свыше 29 тыс гектаров, по отношению к 2022 году произошло снижение по количеству на 22,4 % или на 75 возгораний.Первый лесной пожар произошел 20 марта в Еравнинском районе, последний пожар – 17 октября в Прибайкальском районе.Лесной спецназ Бурятии в текущем году тушил пожары не только в родном регионе, но и помогал другим регионам России. «В этом году, несмотря на то, что на территории республики сохранялись высокие классы пожарной опасности, мы помогали коллегам из других регионов. 210 специалистов «Забайкальской база авиационной охраны лесов» были направлены в Свердловскую, Магаданскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский и Красноярский края и в Якутию», - рассказал Сергей Борошноев, руководитель Агентства лесного хозяйства Бурятии.В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на 2023 год на отрасль выделено 131,7 млн руб. Закуплено 25 единиц лесопожарной техники. Вся техника поступила в лесхозы республики.В целях предупреждения возникновения пожаров в 2023 году работниками лесного хозяйства проведено более 23,5 тыс рейдов. Составлено 2 217 протоколов. Отделом административной практики и возмещения ущерба агентства рассмотрено более 680 протоколов, сумма наложенных штрафов превысила 14,3 млн рублей.В конце совещания прошло торжественное награждение сотрудников.Фото: РАЛХ