Общество 20.11.2023 в 10:39

В Улан-Удэ зимняя сельхозярмарка впервые пройдет на площади Советов

Она приурочена  ко Дню работника агропромышленного комплекса и состоится 24-25 ноября

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В Улан-Удэ зимняя сельхозярмарка впервые пройдет на площади Советов
В Улан-Удэ ко Дню работника агропромышленного комплекса 24 и 25 ноября на площади Советов пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. В течение двух дней жители и гости столицы смогут приобрести мясо и рыбу, натуральную молочную и мясную продукцию, мед, сыр и много другое напрямую от фермеров, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Также на ярмарке будет работать зона мастеров с уникальным изделиями и подарками к новому году.

Ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00.

Министерство сельского хозяйства Бурятии, администрация Улан-Удэ и центр «Мой бизнес» выступают организаторами ярмарки.

Фото: ulan-ude-info.ru
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