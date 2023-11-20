В Улан-Удэ зимняя сельхозярмарка впервые пройдет на площади Советов

В Улан-Удэ ко Дню работника агропромышленного комплекса 24 и 25 ноября на площади Советов пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. В течение двух дней жители и гости столицы смогут приобрести мясо и рыбу, натуральную молочную и мясную продукцию, мед, сыр и много другое напрямую от фермеров, сообщили в администрации столицы Бурятии.Также на ярмарке будет работать зона мастеров с уникальным изделиями и подарками к новому году.Ярмарка будет открыта с 10:00 до 16:00.Министерство сельского хозяйства Бурятии, администрация Улан-Удэ и центр «Мой бизнес» выступают организаторами ярмарки.Фото: ulan-ude-info.ru