В Бурятии спасатели помогли 75-летнему парализованному

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в воскресенье вечером поступило заявление от жительницы города Гусиноозерск о том, что в запертой квартире находится парализованный 75-летний мужчина. Сама она ненадолго вышла из квартиры в магазин, а по возвращению не смогла самостоятельно открыть дверь.На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели БРПСС, в присутствии родственницы и сотрудника полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, обеспечив доступ в помещение работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com