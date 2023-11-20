Общество 20.11.2023 в 10:55

В Бурятии спасатели помогли 75-летнему парализованному

Он случайно оказался один в запертой квартире
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Текст: Номер один
В Бурятии спасатели помогли 75-летнему парализованному
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в воскресенье вечером поступило заявление от жительницы города Гусиноозерск о том, что в запертой квартире находится парализованный 75-летний мужчина. Сама она ненадолго вышла из квартиры в магазин, а по возвращению не смогла самостоятельно открыть дверь.

На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели БРПСС, в присутствии родственницы и сотрудника полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, обеспечив доступ в помещение работникам скорой помощи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: pixabay.com
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