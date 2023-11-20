Общество 20.11.2023 в 12:13

В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку

Бабушку выслеживали от расчетно-кассового центра, аптеки и магазина до самого дома
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в подъезде дома ограбили 87летнюю пенсионерку
В Улан-Удэ в дежурную часть отдела полиции с заявлением о грабеже обратилась 87-летняя пенсионерка. Женщина рассказала о том, что неизвестные напали на нее в подъезде многоквартирного дома и открыто похитили около 6 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Потерпевшая пояснила, что видела подозреваемых в расчетном центе, где оплачивала коммунальные услуги, также в этот вечер она заходила в аптеку и продуктовый магазин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемых злоумышленников – ими оказались 38-летний горожанин и его 25-летняя знакомая. Подозреваемые были задержаны оперативниками уголовного розыска в гостинице.

Задержанные пояснили следователю, что заметили пожилую женщину в расчетно-кассовом центре. Злоумышленник подошел к бабушке вплотную и заглянул в кошелек, затем грабители проследовали за пенсионеркой в продуктовый магазин и в сторону дома. Зайдя вместе с пожилой женщиной в подъезд, подозреваемый повалил потерпевшую на пол и похитил деньги из кошелька, который находился в сумке. Отметим, что, по словам нападавших, в момент совершения грабежа они были трезвы.

В ходе следствия полицейскими установлена причастность 38-летнего злоумышленника к еще двум имущественным преступлениям. Так, 10 ноября мужчина похитил денежные средства из кармана куртки у горожанина, а 18 ноября, переводя пожилую женщину через дорогу, вытащил из ее кармана банковскую карту. Используя карту пенсионерки, злоумышленник вместе со знакомой оплатили покупки в продуктовом магазине.

Задержанные заключены под стражу. Они не работают, 25-летняя женщина имеет погашенную судимость, мужчина – 3 ноября освободился из мест лишения свободы, где три года отбывал наказание за имущественные преступления.

Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность грабеж задержание

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