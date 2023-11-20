Общество 20.11.2023 в 16:37

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД встречают водителей с листовками и лекциями о схемах обмана населения

Профилактические меры связаны с всплеском числа мошенничеств
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД встречают водителей с листовками и лекциями о схемах обмана населения
Житель Улан-Удэ Максим приехал в Управление ГИБДД МВД РФ по РБ на Шаляпина, чтобы получить ответ на свое заявление. Он был удивлен, когда дежурный за стеклом первым делом протянул ему сразу пять листовок и вдруг стал подробно рассказывать о самых распространенных схемах мошенничеств, а также о правилах, которые нужно помнить водителям и пешеходам в зимнее время.  

- Было неожиданно, но очень приятно, что проводятся такие профилактические меры и о нас так заботятся. Единственно, что я бы порекомендовал распространять такие вещи большей частью среди пожилых людей – мне кажется, они чаще клюют на удочку мошенников. Но и нам водителям, конечно, тоже информация будет не лишней, - говорит улан-удэнец. 

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Напомним, в Улан-Удэ с начала года зафиксировано 1540 фактов мошенничеств и 859 краж денег с банковских счетов горожан. Общий ущерб составил превысил 370 млн рублей. Горожане, как правило, становятся жертвами наиболее типичных и распространенных мошеннических схем. 

Например, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов (Полиции, Следственного комитета, ФСБ) сообщают, что некто находится в одном из банков и имеет нотариально заверенную доверенность на ваше имя и хочет оформить кредит. Далее якобы сотрудник правоохранительных органов (сотрудник Банка России или службы безопасности банка, службы финансового мониторинга и др.) для исчерпания «кредитного лимита» требует оформить кредит, опередив действия псевдомошенников, а после оформления кредита для сохранности средств просит перевести деньги на специально созданных «Безопасный резервный счет». 

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