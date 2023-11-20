Общество 20.11.2023 в 17:05

«Это была месть за несданные взносы»

В Новосибирске директор школы назвала семиклассницу попугаем из-за окрашенных волос
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Текст: Номер один
«Это была месть за несданные взносы»
Скандал произошел в одной из новосибирских школ: мама ученицы уверяет, что директор назвала девочку попугаем. Причина – семиклассница покрасила волосы в рыжий цвет. О произошедшем КП-Новосибирск рассказала мама школьницы.

- Конфликт с директором у нас начался еще до того, как дочка покрасила волосы. Дело в том, что я отказалась платить взносы в фонд школы после одной неприятной истории. Мы собирали по пять тысяч, чтобы отремонтировать класс наших детей. Но когда все работы были сделаны, за нашими детьми закрепили другой класс. И все нужно делать заново. Я после этого сказала, что в фонд школы больше сдавать не будем. И мы с классом решили покупать все необходимое самостоятельно, - говорит Анна*, мама девочки.

За это, как считает сибирячка, директор школы и стала цепляться к ее дочке:

- Я приучила свою дочь ухаживать за волосами: ежедневно мыть голову, пользоваться масками, спреями. И когда она решила поэкспериментировать с прической, я возражать не стала. Если дочка хочет покраситься в рыжий, то почему бы и нет. Прическа получилась аккуратной, красивой, - рассуждает Анна.

Но у директора школы на этот счет было другое мнение:

- Дочка пришла домой и рассказала, что директор, когда увидела ее, из-за прически назвала ее попугаем при других учениках, - говорит Анна. – Я была в шоке: получается, это такая месть за несданные деньги?

Юрист же советует мама девочки не пускать ситуацию на самотек:

- Необходимо подать жалобу в отдел образования мэрии Новосибирска. Унижение личности ученика недопустимо. Полагаю, данная ситуация будет рассмотрена, а директор школы понесет дисциплинарное взыскание, - считает адвокат Михаил Спиридонов.

Фото: предоставлено семьей школьницы
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образование школа конфликт

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