В Улан-Удэ раскрыт уличный грабеж

В Улан-Удэ в городскую полицию поступило заявление от 20-летнего горожанина о том, что неизвестный с применением насилия похитил у него телефон. Ущерб составил 45 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Потерпевший рассказал полицейским, что вместе с другом отдыхал в баре, после чего они пешком направились домой. Проходя мимо другого питейного заведения, молодые люди натолкнулись на компанию нетрезвых посетителей. Завязавшийся между ними разговор быстро перерос в драку.Выбрав подходящий момент, товарищи покинули место происшествия, разбежавшись в разные стороны. Однако уже вскоре один из них был настигнут за соседним домом активным участником компании-оппонента.Агрессивно настроенный юноша стал наносить побои потерпевшему. А когда у того выпал из рук телефон, подобрал гаджет и потребовал пароли: сначала для разблокировки экрана, затем – для входа в аккаунт устройства с целью сброса данных до заводских настроек. Свои требования он также сопровождал ударами по лицу и телу горожанина. После – скрылся и сбыл похищенный телефон в скупку.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний студент. Вырученные от продажи чужого имущества деньги он потратил на личные нужды. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.Собранные полицейскими материалы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Ведется следствие.В ближайшее время похищенный гаджет будет изъят из точки приема и сбыта имущества.Фото: pixabay.com