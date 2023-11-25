Тугнуйский уголь должен вывозиться гарантировано

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с предложениями по корректировке Правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, сообщили в пресс-службе правительства республики.Об этом он высказался в пятницу, 24 ноября, на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.«Обсуждалась крайне важная для Бурятии тема - правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. Простыми словами - как будем возить грузы по БАМу и Транссибу в следующем году. Для Бурятии, это в первую очередь актуален вывоз угля с Тугнуйского разреза. От этого зависит устойчивость работы предприятия, количество рабочих мест, налоги для нашей республики. Поскольку, Тугнуйский разрез - это один из лидеров по налоговым отчислениям в бюджет, соответственно, от этого зависит зарплата, софинансирование региональных проектов», - прокомментировал Алексей Цыденов.Предлагаемые изменения позволят гарантировать загрузку перспективных перевозочных мощностей, что будет способствовать, в том числе и развитию экономики Бурятии.Напомним, Правила недискриминационного доступа (ПНД) были введены в 2003 году, в мае 2020 года в них внесли правки, позволяющие распределять между различными грузами дефицитные возможности инфраструктуры, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Весной 2022 года действие ПНД было приостановлено. Сейчас правительство Российской Федерации подготовило новую редакцию ПНД к железнодорожной инфраструктуре.Фото: egov-buryatia.ru