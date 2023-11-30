Общество 30.11.2023 в 09:00

Минимальная доля собственности в жилье

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Минимальная доля собственности в жилье
Pixabay

Вопрос: «Какая доля в жилье является минимальной?» 

Дари Будаевна

Запрет на микродоли действует с 1 сентября 2022 года. Если в результате сделки с жильем появится доля меньше 6 кв. м, Росреестр не зарегистрирует право собственности, а сделка будет считаться ничтожной. Например, нельзя выделить долю меньше 6 кв. м или продать квартиру так, чтобы доля одного из новых собственников была меньше минимума.

Когда допускаются доли меньше 6 кв.м.:

- квартира досталась по наследству. Например, 15 кв. м унаследовали 4 человека. Тогда каждый наследник станет владельцем 3,75 кв. м - это законно.

- доли в собственности появились в результате приватизации;

- доли выделили после вложения маткапитала;

- уже была микродоля в собственности до введения запрета.

 

 

 

Теги
справбюро

Все новости

В Улан-Удэ молодой водитель врезался в дерево
30.11.2023 в 09:59
В трех малых селах Бурятии капитально отремонтированы объекты культуры
30.11.2023 в 09:47
В пригороде Улан-Удэ сбили неизвестную женщину
30.11.2023 в 09:39
В Улан-Удэ мошенники рассылают сообщения от имени чиновников мэрии
30.11.2023 в 09:30
Минимальная доля собственности в жилье
30.11.2023 в 09:00
Жители Бурятии задолжали банкам почти 200 миллиардов рублей
30.11.2023 в 06:00
В Бурятии найдены попавшие в беду рыбаки
29.11.2023 в 17:46
В Улан-Удэ горожан насмешил аварийный знак в виде тыквы
29.11.2023 в 17:39
Битва за демографию
29.11.2023 в 17:26
В Улан-Удэ прокуратура внесла представление подрядчику, заблокировавшему выезд со дворов
29.11.2023 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В трех малых селах Бурятии капитально отремонтированы объекты культуры
Это стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
30.11.2023 в 09:47
В Улан-Удэ горожан насмешил аварийный знак в виде тыквы
Находчивость водителя вызвала множество шуточек
29.11.2023 в 17:39
Битва за демографию
Благодаря поддержке президента страны тысячи семей в Бурятии чувствуют себя защищенными
29.11.2023 в 17:26
В Улан-Удэ прокуратура внесла представление подрядчику, заблокировавшему выезд со дворов
Речь идет о ремонте дороги по ул. Жуковского
29.11.2023 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru