Минимальная доля собственности в жилье
Вопрос: «Какая доля в жилье является минимальной?»
Дари Будаевна
Запрет на микродоли действует с 1 сентября 2022 года. Если в результате сделки с жильем появится доля меньше 6 кв. м, Росреестр не зарегистрирует право собственности, а сделка будет считаться ничтожной. Например, нельзя выделить долю меньше 6 кв. м или продать квартиру так, чтобы доля одного из новых собственников была меньше минимума.
Когда допускаются доли меньше 6 кв.м.:
- квартира досталась по наследству. Например, 15 кв. м унаследовали 4 человека. Тогда каждый наследник станет владельцем 3,75 кв. м - это законно.
- доли в собственности появились в результате приватизации;
- доли выделили после вложения маткапитала;
- уже была микродоля в собственности до введения запрета.