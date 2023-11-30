Минимальная доля собственности в жилье

Вопрос: «Какая доля в жилье является минимальной?»

Дари Будаевна

Запрет на микродоли действует с 1 сентября 2022 года. Если в результате сделки с жильем появится доля меньше 6 кв. м, Росреестр не зарегистрирует право собственности, а сделка будет считаться ничтожной. Например, нельзя выделить долю меньше 6 кв. м или продать квартиру так, чтобы доля одного из новых собственников была меньше минимума.

Когда допускаются доли меньше 6 кв.м.:

- квартира досталась по наследству. Например, 15 кв. м унаследовали 4 человека. Тогда каждый наследник станет владельцем 3,75 кв. м - это законно.

- доли в собственности появились в результате приватизации;

- доли выделили после вложения маткапитала;

- уже была микродоля в собственности до введения запрета.