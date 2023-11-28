Общество 28.11.2023 в 14:59

В Улан-Удэ врачи поставили на ноги угодившую под автобус девочку

Для этого пришлось одновременно провести две операции
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ врачи поставили на ноги угодившую под автобус девочку
В Улан-Удэ бригада врачей травматологов-ортопедов и нейрохирургов ДРКБ, а также челюстно-лицевых хирургов Республиканской больницы успешно выполнила уникальную симультанную операцию 15-летней девочке, пострадавшей при ДТП в Гусиноозерске.

Несчастный случай произошел в конце октября этого года. Подросток и 15-летняя девочка, ехавшая с ним на мотоцикле, попали под автобус. В Гусиноозерской ЦРБ пострадавшим детям провели противошоковые и диагностические мероприятия, после чего на двух реанимобилях их перевезли в Улан-Удэ.

Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в ДРКБ и госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации. Было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве, точнее о двух – врачам-хирургам, врачам-травматологам и нейрохирургам двух больниц нужно было провести совместную операцию для минимизации рисков.

Сначала за дело взялись травматологи ДРКБ.

- Мы выполнили блокирующий интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости, то есть соединили костные отломки с помощью специального стержня, который позволяет вести пациента без гипсовой иммобилизации и позволяет раннюю активизацию пациента. В итоге девочка ушла из больницы на ногах без дополнительных средств опоры, - сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии  Жаргал Дылгыров.

Одновременно с травматологами со сложнейшим переломом нижней челюсти разбирались челюстно-лицевые хирурги Республиканской больницы.

- Операция осложнялась локализацией - в данной области множество крупных сосудов и нервов, а их повреждение могло привести к мощнейшему кровотечению и параличу лицевых нервов. Однако нам удалось выполнить открытую репозицию, металлоостеосинтез суставного отростка нижней челюсти. Конфигурация и функционал восстановлены полностью. Прикус восстановлен, - сообщил заведующий отделением Тимур Доржиев.

Ювелирная и слаженная работа врачей позволила сохранить двигательные функции юной пациентки. Сейчас девочка переведена в отделение ДРКБ на ул. Модогоева, где будет проходить индивидуальную программу реабилитации.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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