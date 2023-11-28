12 работников ЛВЗР погибли в ходе спецоперации на Донбассе

На Локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ увековечили память участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Стенд памяти в честь 12 заводчан открыли сегодня напротив часовни на территории ЛВРЗ, сообщили в мэрии города.– 12 специалистов разной направленности отдали свои жизни за Родину в зоне специальной военной операции. Они не отступили, выполняя боевое задание – погибли Героями. Сегодня наш долг – хранить память о Героях. Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников завода. Их имена навечно вошли в историю ЛВРЗ, историю города Улан-Удэ и нашей страны. Вечная память Героям! – сказал на открытии и.о. мэра Улан-Удэ, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Присутствующие возложили цветы к стенду и почтили память погибших сотрудников минутой молчания.Фото: мэрия Улан-Удэ