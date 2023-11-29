Общество 29.11.2023 в 13:36
В Бурятии жители поселка Хуртэй плетут маскировочные сети в две смены
Одна группа работает днем, вторая вечером, после работы
Текст: Ольга Лазарева
Женщины поселка Хуртэй плетут маскировочные сети. Организованы 2 группы - одна группа работает днем, вторая после работы. Размер сетей 4х1,7 м, сообщает Кижинга-инфо.24/7
«Очень приятно, что такие активисты всегда есть и будут. Женщины организовали работу недавно, месяц, а начало хорошее. Первая партия уже отправлена, это 25 сетей, в город, для ребят, а там уже дальше. Сейчас начали делать окопные свечи. Хотелось сказать большое спасибо женщинам. Желаем здоровья вам и вашим близким, - сообщили в администрация поселения.
Фото: Кижинга-инфо.24/7
«Очень приятно, что такие активисты всегда есть и будут. Женщины организовали работу недавно, месяц, а начало хорошее. Первая партия уже отправлена, это 25 сетей, в город, для ребят, а там уже дальше. Сейчас начали делать окопные свечи. Хотелось сказать большое спасибо женщинам. Желаем здоровья вам и вашим близким, - сообщили в администрация поселения.
Фото: Кижинга-инфо.24/7
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