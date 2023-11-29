В Бурятии жители поселка Хуртэй плетут маскировочные сети в две смены

Женщины поселка Хуртэй плетут маскировочные сети. Организованы 2 группы - одна группа работает днем, вторая после работы. Размер сетей 4х1,7 м, сообщает Кижинга-инфо.24/7«Очень приятно, что такие активисты всегда есть и будут. Женщины организовали работу недавно, месяц, а начало хорошее. Первая партия уже отправлена, это 25 сетей, в город, для ребят, а там уже дальше. Сейчас начали делать окопные свечи. Хотелось сказать большое спасибо женщинам. Желаем здоровья вам и вашим близким, - сообщили в администрация поселения.Фото: Кижинга-инфо.24/7