Общество 29.11.2023 в 16:41

В Улан-Удэ вычислили водителя, слившего отходы возле дороги

Нарушителю грозит серьезный штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вычислили водителя, слившего отходы возле дороги
На днях в соцсетях появился пост о том, что на улице Красной звезды в Улан-Удэ водитель ассенизационного автомобиля слил содержимое своей вакуумки прямо возле дороги. Специалисты службы безопасности МУП «Водоканал» приняли сигнал и уже вычислили владельца машины.

- На сегодняшний день мы установили госномер автомобиля. Кроме того, в нашем распоряжении есть и само видео момента слива жидких бытовых отходов. Конечно, бывают случаи, когда частники сливают отходы в неположенном месте, например, в городские канализационные колодцы, но чтобы на рельеф... При этом, видно невооружённым глазом, что рядом находится автомобильная дорога, транспорт, люди, - удивляется начальник отдела экономической безопасности МУП «Водоканал» Александр Красовский.

Более, того, при проверке реестра договоров выяснилось, что между «Водоканалом» и нарушителем заключён договор водоотведения. Это значит, что он мог доехать до любой близлежащей сливной станции и на законных основаниях слить отходы в городскую систему канализации, но по каким-то причинам не сделал этого.

Как отметили на предприятии, материалы в отношении нарушителя уже переданы в надзорные органы. Ему грозит серьёзный штраф.

Фото: скриншот видео из соцсетей
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