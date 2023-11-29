В Улан-Удэ вычислили водителя, слившего отходы возле дороги

На днях в соцсетях появился пост о том, что на улице Красной звезды в Улан-Удэ водитель ассенизационного автомобиля слил содержимое своей вакуумки прямо возле дороги. Специалисты службы безопасности МУП «Водоканал» приняли сигнал и уже вычислили владельца машины.- На сегодняшний день мы установили госномер автомобиля. Кроме того, в нашем распоряжении есть и само видео момента слива жидких бытовых отходов. Конечно, бывают случаи, когда частники сливают отходы в неположенном месте, например, в городские канализационные колодцы, но чтобы на рельеф... При этом, видно невооружённым глазом, что рядом находится автомобильная дорога, транспорт, люди, - удивляется начальник отдела экономической безопасности МУП «Водоканал» Александр Красовский.Более, того, при проверке реестра договоров выяснилось, что между «Водоканалом» и нарушителем заключён договор водоотведения. Это значит, что он мог доехать до любой близлежащей сливной станции и на законных основаниях слить отходы в городскую систему канализации, но по каким-то причинам не сделал этого.Как отметили на предприятии, материалы в отношении нарушителя уже переданы в надзорные органы. Ему грозит серьёзный штраф.Фото: скриншот видео из соцсетей