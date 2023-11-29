Жителей Бурятии приглашают воплотить свои идеи и проекты

30 ноября в Улан-Удэ пройдет стратегическая сессия «Люблю свою Республику – новые идеи, твори, мечтай, создавай!». На нее приглашают всех активных жителей республики, у которых есть проект или идея, направленные на улучшение качества жизни населения Бурятии.– Если у вас есть идея для социального проекта, приглашаем принять участие в работе стратегический сессии. Лучшие социально ориентированные некоммерческие организации республики и эксперты поделятся опытом: как оформить заявку, найти некоммерческую организацию-партнера и воплотить вашу идею в жизнь. Это может быть решение проблемы вашего двора, улицы, деревни, города. Возможно, вы поделитесь идеей, направленной на решение острой социальной проблемы в стране. Ждем вас для обсуждения вашей идеи, чтобы ваш проект стал реальной возможностью решить социальную проблему, – призывает заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Арюна Шантанова.Участникам подскажут, где найти и как оформить заявки на финансирование в различных источниках – Фонде Президентских грантов, Фонде культурных инициатив, в рамках грантов, разыгрываемых Росмолодежью или Администрацией главы и правительства Бурятии.Мероприятие будет проходить 30 ноября с 10 до 16 часов в Республиканском бизнес-инкубаторе на ул. Бабушкина, 14а. Одновременно здесь пройдет ярмарка социально ориентированных некоммерческих организаций «Люблю свою республику» – с выставкой лучших практик и конкурсом НКО на звание лучших социально ориентированных.Основная цель мероприятия – определить лучшие социально ориентированные практики, которые можно распространить на всю Бурятию. Участниками ярмарки-презентации станут некоммерческие организации, территориальные общественные самоуправления, инициативные группы граждан, благотворительные фонды и представители бизнеса.Итоги конкурса НКО будут подведены в этот же день – 30 ноября. Будут награждены победители конкурса «Лучшие социально ориентированные некоммерческие организации Республики Бурятия». Организатором ярмарки является Администрация главы и правительства РБ.Возрастное ограничение: 18+Фото: пресс-служба правительства Бурятии