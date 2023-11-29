В Улан-Удэ горожан насмешил аварийный знак в виде тыквы

В улан-удэнском паблике «Привет с колес» опубликовали забавное фото. На снимке водитель сломавшегося авто, по всей видимости, хотел поставить аварийный знак, чтобы предупредить участников дорожного движения о поломке. Но так как знака не было, автомобилисту пришлось выкручиваться. Он поставил посреди дороги огромную тыкву с пустой канистрой. Такая находчивость вызвала смех у горожан.- Что это? Опять изменения в ПДД?- Водителю респект за оригинальность выставленного "знака"! Наш народ не победить!- Чего только не видел, но тыква - это оригинально.- Наверное, ведьма после Хэллоуина припарковалась.- Это, наверное, его вчерашний транспорт, который был до 12 часов.Также в комментариях горожане поделились снимками других забавных «аварийных знаков». Например, один водитель поставил за своей машиной предупреждение в виде старого сапога.Фото: соцсети