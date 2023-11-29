Общество 29.11.2023 в 17:39

В Улан-Удэ горожан насмешил аварийный знак в виде тыквы

Находчивость водителя вызвала множество шуточек
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ горожан насмешил аварийный знак в виде тыквы
В улан-удэнском паблике «Привет с колес» опубликовали забавное фото. На снимке водитель сломавшегося авто, по всей видимости, хотел поставить аварийный знак, чтобы предупредить участников дорожного движения о поломке. Но так как знака не было, автомобилисту пришлось выкручиваться. Он поставил посреди дороги огромную тыкву с пустой канистрой. Такая находчивость вызвала смех у горожан. 

- Что это? Опять изменения в ПДД? 

- Водителю респект за оригинальность выставленного "знака"! Наш народ не победить!

- Чего только не видел, но тыква - это оригинально. 

- Наверное, ведьма после Хэллоуина припарковалась. 

 - Это, наверное, его вчерашний транспорт, который был до 12 часов. 

Также в комментариях горожане поделились снимками других забавных «аварийных знаков». Например, один водитель поставил за своей машиной предупреждение в виде старого сапога. 
 
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Фото: соцсети 
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