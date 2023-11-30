Общество 30.11.2023 в 15:04

В двух сёлах Бурятии открыли ФАП и амбулаторию

В них будут обслуживаться около четырех тысяч человек
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Текст: Андрей Константинов
В двух сёлах Бурятии открыли ФАП и амбулаторию
В Иволгинском районе Бурятии торжественно открыты два медицинских учреждения – фельдшерско-акушерский пункт в Поселье и амбулатория в улусе Нурселение. Общая стоимость строительства двух объектов составила 21,4 млн рублей. Они построены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Бурятия» национального проекта «Здравоохранение».

– Президент России Владимир Владимирович Путин среди приоритетов развития здравоохранения выделяет обеспечение доступности медицинской помощи. Исполняя его поручение, продолжаем работу по созданию в сёлах медучреждений шаговой доступности, – сказал глава республики Алексей Цыденов на торжественном мероприятии по случаю открытия объектов. – Сегодня я рад разделить с вами эти события – открытие новых ФАПа и врачебной амбулатории. В Поселье и Нурселении они необходимы: будут обслуживаться около четырех тысяч человек в красивых светлых зданиях, оборудованных всем необходимым для оказания первичной помощи. Желаю медицинским работникам комфортной работы, а иволгинцам – крепкого здоровья!


К лечебному учреждению Поселья прикреплены 737 человек, в том числе 206 детей. Помимо жителей самого Поселья фельдшер ФАПа будет обслуживать население близлежащего села Сужа. В пункте есть кабинет приема фельдшера, процедурный кабинет, комната ожидания приема, помещения для персонала, хранения лекарств, уборочного инвентаря, для насосной станции и емкости. Фельдшерско-акушерский пункт расположен в 20 километрах от центральной районной больницы Иволгинского района, в случае необходимости до стационара можно добраться за 20-25 минут.


– До строительства этого ФАПа все наши пациенты обращались за помощью во врачебную амбулаторию села Сужа, – рассказывает врач общей практики Оюна Уханаева. – Там было три участка для жителей улуса Нурселение и территорий соседнего села Сужа-1 и Сужа-2. Раньше была проблема и у пациентов, которые вынуждены были преодолевать некоторое расстояние до ближайшего медицинского учреждения, и у врачей, которые были максимально загружены. С открытием ФАПа мы эти проблемы снимаем.


Врачебная амбулатория Нурселения находится в 15 километрах от ЦРБ, до которой 15-20 минут езды. К лечебному учреждению прикреплены 2823 человека, в том числе 877 детей. В амбулатории есть кабинеты приема терапевта и педиатра, прививочный и процедурный, смотровой, палата на две койки для дневного пребывания пациентов, комната ожидания приема, стерилизационная, помещения для хранения лекарств, для дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, гардероб для посетителей.


– Я очень рада, что построили нам новую амбулаторию, – говорит Елизавета, жительница улуса Нурселение. – Здесь можно любую медицинскую помощь получить: выслушают, давление измерят, таблетки пропишут, уколы поставят. Очень удобно и близко. Теперь нам не нужно далеко ездить, врач рядом.


Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, открытие новых лечебных учреждений в Иволгинском районе значительно улучшит оказание медицинской помощи населению. У жителей сёл в шаговой доступности теперь помощь фельдшера, терапевта и педиатра. Около четырех тысяч человек смогут получить необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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здравоохранение

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