Общество 30.11.2023 в 15:43
В Улан-Удэ вода затопила проезд под железнодорожными путями
Чтобы пустить воду по руслу реки, коммунальщики пропилили 100 метров колеи
Текст: Андрей Константинов
В микрорайоне Мостовой вода затопила проезд под железнодорожными путями. Накануне специалисты Комбината по благоустройству с помощью баровой установки пропилили 100 метров колеи, чтобы пустить воду по руслу реки.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Специалисты постоянно следят за состоянием вод на данном участке. На прошлой неделе они вручную с помощью пилы и лома прочистили 20 метров колеи для отвода воды и отсыпали дорогу песчано-гравийной смесью, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта», - сообщили в Комбинате по благоустройству.
Фото: мэрия Улан-Удэ