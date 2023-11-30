В Улан-Удэ вода затопила проезд под железнодорожными путями

«Специалисты постоянно следят за состоянием вод на данном участке. На прошлой неделе они вручную с помощью пилы и лома прочистили 20 метров колеи для отвода воды и отсыпали дорогу песчано-гравийной смесью, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта», - сообщили в Комбинате по благоустройству.





В микрорайоне Мостовой вода затопила проезд под железнодорожными путями. Накануне специалисты Комбината по благоустройству с помощью баровой установки пропилили 100 метров колеи, чтобы пустить воду по руслу реки.Фото: мэрия Улан-Удэ