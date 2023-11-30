Общество 30.11.2023 в 16:58

В Улан-Удэ покупатели жалуются на массовый обман в продуктовых магазинах

На полках лежат продукты «из будущего» или с истекшим сроком годности
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ покупатели жалуются на массовый обман в продуктовых магазинах
Жалобы от покупателей на продуктовые супермаркеты и магазины появляются в соцсетях с поразительной регулярностью. Доходит до того, что товары, лежащие на прилавках порой просрочены не на день-два, а на месяцы и даже годы. Что будет, если невнимательный человек приобретет такой продукт и употребит в пищу – можно только догадываться. 
Еще одна удивительная тенденция – товары из будущего. Особенно предприимчивые производители решили идти на опережение и ставят маркировку даты несколькими днями позже реальной. 

Избавляться от просроченной продукции магазины не спешат, а некоторые даже открыто придумывают «выгодные» для покупателей акции: «Купи два продукта по цене одного» и так далее. При приобретении таких товаров, покупатель обнаруживает, что продукт давно просрочен. 

- Купили торт позавчера черёмуховый с вчерашней датой, сразу открыли, а там голимая плесень. На следующий день вернули. Не верю больше этому магазину и знаю, что дата переклеивается.

- Они так все начали делать, старые продукты перерабатывают или клеят новые даты и продают. 

- Они постоянно старое подсовывают и не только торты, видимо, такая позиция у руководителей заставлять старьем торговать, пишут пользователи в соцсетях про очередной обман в магазине. 

Мы попросили Управление Роспотребнадзора по Бурятии разъяснить, кто же все-таки отвечает за такие нарушения и как с этим быть, и получили такой ответ: «Ответственность за маркировку упакованной пищевой продукции, которая в обязательном порядке должна содержать дату изготовления, сроки годности, несет изготовитель продукции и продавец, в случае ее фасования в отсутствии потребителя. Отсутствие или недостоверные сведения о дате изготовления и сроках годности на маркировке пищевой продукции являются нарушениями требований закона ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

В случае предоставления недостоверной о товаре для продавца/производителя пищевой продукции наступают правовые последствия, предусмотренные ч. 1 ст. 14.8, ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, которые влекут за собой административные наказания в виде предупреждений или административных штрафов в размере от 500 рублей до 300 тысяч рублей». 

Также в ведомстве отметили, что по закону федеральный государственный надзор осуществляется «с учетом риск-ориентированного подхода». 

- Осуществление контрольных (надзорных) мероприятий в отношении предприятий торговли, в том числе на основании обращений граждан, допускается только при получении сведений о фактах непосредственной угрозы жизни/тяжкого вреда здоровью граждан или фактах причинения вреда жизни/тяжкого вреда здоровью граждан, определенных положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.04.2008 № 194-н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». При условии обязательного согласования проведения контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры, - отмечают специалисты.
 
При признаках пищевого отравления потребителям советуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию: 

- Кроме того, потребитель может подать жалобу в Роспотребнадзор лично или в электронном виде через форму «Обращения граждан» на сайте https://03.rospotrebnadzor.ru, пройдя авторизацию через ЕСИА, а также обратиться к хозяйствующему субъекту для досудебного урегулирования вопросов. В случае отказа субъекта предпринимательства решить вопрос в добровольном порядке, потребитель имеет право обратиться в суд. 

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