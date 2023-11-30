Общество 30.11.2023 в 17:18

Улан-удэнцы устроили споры по поводу низкой рождаемости в соцсетях Надежды Гершевич

Она уже много лет борется с абортами, организовав благотворительный фонд «Подари мне жизнь»
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы устроили споры по поводу низкой рождаемости в соцсетях Надежды Гершевич
Руководитель благотворительного фонда «Подари мне жизнь» Надежда Гершевич рассказала на своей странице в соцсетях о том, как побывала на интересном мероприятии, а заодно решила задать актуальный вопрос своим подписчикам. 

«Сегодня почти целый день провела на стратегической сессии. Прошло мероприятие в интересном формате, общественность, государственные структуры, молодежь разбились на группы, и командой выдвигали идеи, как повысить рождаемость! А как вы думаете, что необходимо предпринять, чтобы женщины рожали?» - задала вопрос Гершевич. 

В комментариях несколько человек стали писать о том, что необходим хороший доход, на что Надежда Гершевич ответила дважды одинаково: "Сейчас все мало рожают, независимо от дохода и т. д.» Подписчики оказались не согласны с такой позицией. 

- Какой странный вопрос… Нужно дать возможность вырастить этих детей достойно, чтоб была уверенность в завтрашнем дне. Женщина должна быть уверена, что сможет вырастить этих детей даже если останется одна. Дать образование и т. д. Тогда и можно родить хоть десятерых. А плодить заведомо нищету, надеясь на мнимое светлое будущее будут только безумные.

- Вы в корне не правы, считая, что доход мало влияет на ситуацию с рождаемостью. Какой процент населения у нас считается зажиточным и кто они, чем зарабатывают? Что ж Вы на них то смотрите, им хоть 10 рожать, а прироста не будет. Потому что их ничтожно мало. Мы Вам за серые массы говорим, за работяг, которые своим физическим честным трудом, пытаются заработать. Не могут же все быть успешными блогерами, коммерсантами, юристами, артистами, певцами. Кто вас кормить-то будет?

- На мой взгляд, нужна уверенность в завтрашнем дне для родителей и для их детей. В первую очередь доступная, хорошо оплачиваемая работа. Доступная на выбор работа, это признак здорового, социально ориентированного государства. Спросите, есть у народа эта уверенность? Думаю, что нет, - пишут пользователи. 

Нашлись и те, кто подчеркнул, что матерей государство хорошо поддерживает. 

- Самое интересное, просят, требуют, зазывают повысить рождаемость, подачки разные от государства идут... Многодетных подняли на пик славы, обеспечив разными денежными "потоками'", только рожай. Мать-женщина, демографическую ситуацию улучшай. Словно, женщина, наподобие станка, успевай, строгай! Так, что ли? Однако, сколько осталось за бортом внимания государства тех женщин фертильного возраста, кто даже однажды не стал матерью, не родил ни одного дитя? Кому государство не помогло обеспечить качественной службой поддержки в создании полноценной счастливой семьи с помощью тех же профэкспертов по бракам без брака. Где они? – задают вопросы в комментариях к посту. 

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