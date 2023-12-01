В Улан-Удэ приставы привезли в собачий приют 24 мешка корма

Члены Молодежного совета УФССП по Республике Бурятия в эту субботу посетили приют для собак «Ананда».Судебные приставы привезли 24 мешка корма для них и помогали по уходу за питомцами.- Сердечно благодарим ребят за внимание к проблеме и помощь животным, - сообщили в приюте «Ананда»Напомним, в эти пятницу, субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00 на территории приюта «Ананда» в мкрн Медведчиково, 19 проведут акция «Забери друга». Для удобства горожан на месте будет работать передвижной пункт регистрации Управления ветеринарии Бурятии, сообщили в Комитете городского хозяйства.– Все собаки чипированы, стерилизованы и привиты от бешенства. Выбрав себе питомца, вы на месте бесплатно получите в законном порядке все его регистрационные документы. Нужно будет только заплатить за бланк 50 рублей. Наша задача – помочь животным, оставшимся без хозяев, обрести дом и семью, – сказал начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.Все справки по телефону: 89025623039.