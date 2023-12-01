Общество 01.12.2023 в 10:37
В парке им. Орешкова начали устанавливать новогоднюю елку
Эта ёлка станет главной в Железнодорожном районе Улан-Удэ
Текст: Ольга Лазарева
В парке им. Орешкова начали устанавливать новогоднюю елку. Скоро она засияет яркими огоньками и создаст праздничную атмосферу. Именно эта ёлка станет главной в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
- Её открытие состоится 21 декабря. В общей сложности свои фасады и витрины по-новогоднему оформят 179 организаций района. Уличное оформление завершится до 10 декабря. На сегодня предприятия установили уже семь видовых елок, - сообщают в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
- Её открытие состоится 21 декабря. В общей сложности свои фасады и витрины по-новогоднему оформят 179 организаций района. Уличное оформление завершится до 10 декабря. На сегодня предприятия установили уже семь видовых елок, - сообщают в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
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