В парке им. Орешкова начали устанавливать новогоднюю елку. Скоро она засияет яркими огоньками и создаст праздничную атмосферу. Именно эта ёлка станет главной в Железнодорожном районе Улан-Удэ.- Её открытие состоится 21 декабря. В общей сложности свои фасады и витрины по-новогоднему оформят 179 организаций района. Уличное оформление завершится до 10 декабря. На сегодня предприятия установили уже семь видовых елок, - сообщают в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.