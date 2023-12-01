В Бурятии простятся с погибшим на СВО военным

2 декабря в поселке Темник Селенгинского района простятся с военнослужащим Семёном Бобковым, погибшим в ходе спецоперации.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Семëн Бобков родился 5 ноября 1991 года в Иркутской области в поселке Белореченский. В 2002 году его семья переехала в поселок Темник.После окончания Ацульской школы в 2009 году Семëн Бобков был призван в ряды Российской Армии. Служил в ракетных войсках в Иркутской области. Вернулся в 2010 году. Спустя полгода приступил к работе в геологической партии.22 сентября 2022 года был мобилизован на СВО. Погиб 18 ноября 2023 года.«Семён был добрым, отзывчивым, всегда был готов прийти на помощь. У Семёна остались мать, отец, младшие брат и сестра», - сообщает паблик.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»