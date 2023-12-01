Общество 01.12.2023 в 11:16
Спортсменку из Бурятии увезли с борцовского ковра на скорой помощи
Ирина Ологонова получила травму во время поединка
Текст: Ольга Лазарева
В столице Белоруссии прошел 52 турнир Гран-При по вольной борьбе на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя. Более 260 атлетов из восьми стран мира боролись за победу.
Бурятская спортсменка, заслуженный мастер спорта России Ирина Ологонова в борьбе за золото Гран-При в весовой категории до 55 килограммов получила травму голеностопа, - сообщает sport-rb.ru
«В финальной схватке я вела 3:0. Шел второй период. До конца оставалось полторы минуты. Я пропустила в ноги соперницу. И при этом получила травму. Из-за чего не смогла продолжить поединок. В случае если бы я отдала два балла, то вела бы 3:2. Но очень сильно повредила голеностоп. Не смогла продолжить и меня увезли с ковра на скорой до травмпункта», - рассказывает Ирина Ологонова.
После старта в Минске спортсменка должна была уехать на сборы в Улан-Батор. Но из-за травмы планам не суждено было осуществиться. По словам ее тренера Андрея Бузина, спортсменка будет восстанавливаться.
Ирина Ологонова: уроженка села Баянгол Баргузинского района, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка три раза завоевывала бронзовые награды чемпионата мира и трижды золото главных стартов России. Была победительницей и дважды призером чемпионата Европы. Так же дважды золотой медалисткой Гран-При «Иван Ярыгин».
Напомним, что Ирина Ологонова завоевала золотую медаль на прошлом 51-м международном турнире на призы А. Медведя. В финале она победила хозяйку соревнований, Ирину Курочкину, отмечают в Sport-rb.ru
Фото: сайт sport-rb.ru
Бурятская спортсменка, заслуженный мастер спорта России Ирина Ологонова в борьбе за золото Гран-При в весовой категории до 55 килограммов получила травму голеностопа, - сообщает sport-rb.ru
«В финальной схватке я вела 3:0. Шел второй период. До конца оставалось полторы минуты. Я пропустила в ноги соперницу. И при этом получила травму. Из-за чего не смогла продолжить поединок. В случае если бы я отдала два балла, то вела бы 3:2. Но очень сильно повредила голеностоп. Не смогла продолжить и меня увезли с ковра на скорой до травмпункта», - рассказывает Ирина Ологонова.
После старта в Минске спортсменка должна была уехать на сборы в Улан-Батор. Но из-за травмы планам не суждено было осуществиться. По словам ее тренера Андрея Бузина, спортсменка будет восстанавливаться.
Ирина Ологонова: уроженка села Баянгол Баргузинского района, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка три раза завоевывала бронзовые награды чемпионата мира и трижды золото главных стартов России. Была победительницей и дважды призером чемпионата Европы. Так же дважды золотой медалисткой Гран-При «Иван Ярыгин».
Напомним, что Ирина Ологонова завоевала золотую медаль на прошлом 51-м международном турнире на призы А. Медведя. В финале она победила хозяйку соревнований, Ирину Курочкину, отмечают в Sport-rb.ru
Фото: сайт sport-rb.ru
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