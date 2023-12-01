Smartavia запустит дополнительный рейс в Улан-Удэ

Улан-Удэ вошел в 40 городов России, по которым авиакомпания анонсировала дополнения к расписанию, сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Период рейсов: с 22 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.В столицу Бурятии авиакомпания будет летать из аэропорта Шереметьево.Напомним, ранее Дмитрий ГАрмев отметил, что декабрь - обычно один из самых активных зимних месяцев в плане перелётов. Люди завершают дела, летая в командировки, путешествуют, захватывая в отпуск новогодние праздники, студенты летят домой. Гендиректор аэропорта призывает авиапассажиров приобретать билеты заранее.