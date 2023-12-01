Общество 01.12.2023 в 13:39

В Бурятии реализуется программа «Дальневосточный гектар»

Главная цель программы – развитие уже освоенных территорий Дальнего Востока
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии реализуется программа «Дальневосточный гектар»
Программа «Дальневосточный гектар» объединяет граждан России, которые хотят переехать жить и работать в Дальневосточный федеральный округ

Главная цель программы – развитие уже освоенных территорий Дальнего Востока. Она предлагает местным жителям дополнительные возможности и «бонусы» для комфортной жизни, а также привлекает новых людей из других регионов. Сегодня участникам предлагается несколько миллионов свободных гектар, где можно выбрать для себя самое подходящее и удобное место. На 1 человека выделяется не более 1 га земли.

Среди предлагаемых новым жителям территорий есть варианты разного назначения. Например, участки под строительство и работу промышленных объектов, возведение индивидуальных жилых построек, развитие сельскохозяйственного бизнеса и т.д.

Участники программы получают не только удобную для них по всем параметрам бесплатную землю, но еще и поддержку государства в различных направлениях. Например, помощь в постройке собственного жилья и развитии малого бизнеса.

Напомним, в Бурятии обладателями «Дальневосточного гектара» стали более 3 тысяч человек. С 1 июля 2019 года по 1 сентября 2023 года в Бурятии заключено 3077 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром», сообщили в пресс-службе правительства республики. Общая площадь предоставленных земельных участков в рамках этого механизма составила 3559 га. 

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