Общество 01.12.2023 в 14:53
В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
С начала года сельхозживотные стали виновниками более ста ДТП
Текст: Андрей Константинов
На ближайшей сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение штрафов за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест.
Как сообщили в пресс-службе парламента, количество таких нарушений увеличивается ежегодно.
«Неконтролируемый выпас сельскохозяйственных животных приводит к ДТП и потравам. За 10 месяцев текущего года совершено 110 ДТП с наездом на коров и лошадей», - отмечают в Хурале.
Новая редакция закона предусматривает штраф за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч – для должностных лиц, и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.
Напомним, на животных, пасущихся где попало, часто жалуются не только жители сельских районов, но и Улан-Удэ. Так недавно в соцсетях появились фотографии несколько коров, переходивших дорогу в районе «Восточных ворот». А в октябре на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Также нередко в пригородах Улан-Удэ замечают и пасущихся лошадей.
Сейчас за выпас животных в неположенных местах штраф для граждан составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, безнадзорных животных могут забрать на специальную «штрафстоянку». Тогда их хозяев ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания.
Фото: «Аноним 03»
Как сообщили в пресс-службе парламента, количество таких нарушений увеличивается ежегодно.
«Неконтролируемый выпас сельскохозяйственных животных приводит к ДТП и потравам. За 10 месяцев текущего года совершено 110 ДТП с наездом на коров и лошадей», - отмечают в Хурале.
Новая редакция закона предусматривает штраф за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч – для должностных лиц, и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.
Напомним, на животных, пасущихся где попало, часто жалуются не только жители сельских районов, но и Улан-Удэ. Так недавно в соцсетях появились фотографии несколько коров, переходивших дорогу в районе «Восточных ворот». А в октябре на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Также нередко в пригородах Улан-Удэ замечают и пасущихся лошадей.
Сейчас за выпас животных в неположенных местах штраф для граждан составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, безнадзорных животных могут забрать на специальную «штрафстоянку». Тогда их хозяев ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания.
Фото: «Аноним 03»