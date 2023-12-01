Общество 01.12.2023 в 14:53

В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей

С начала года сельхозживотные стали виновниками более ста ДТП
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
На ближайшей сессии Хурала Бурятии депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение штрафов за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест.

Как сообщили в пресс-службе парламента, количество таких нарушений увеличивается ежегодно.

«Неконтролируемый выпас сельскохозяйственных животных приводит к ДТП и потравам. За 10 месяцев текущего года совершено 110 ДТП с наездом на коров и лошадей», - отмечают в Хурале.

Новая редакция закона предусматривает штраф за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч – для должностных лиц, и от 50 до 100 тысяч - для юридических лиц.

Напомним, на животных, пасущихся где попало, часто жалуются не только жители сельских районов, но и Улан-Удэ. Так недавно в соцсетях появились фотографии несколько коров, переходивших дорогу в районе «Восточных ворот». А в октябре на территории только недавно благоустроенного сквера «Яблоневый» в поселке Аэропорт была замечена группа пасущихся свиней. Также нередко в пригородах Улан-Удэ замечают и пасущихся лошадей.

Сейчас за выпас животных в неположенных местах штраф для граждан составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, безнадзорных животных могут забрать на специальную «штрафстоянку». Тогда их хозяев ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания.

Фото: «Аноним 03»

Все новости

В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
01.12.2023 в 14:53
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах
01.12.2023 в 14:47
В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления
01.12.2023 в 13:50
В Бурятии реализуется программа «Дальневосточный гектар»
01.12.2023 в 13:39
В Улан-Удэ продавали семена овощей, сорта которых не включены в Госреестр
01.12.2023 в 13:25
Smartavia запустит дополнительный рейс в Улан-Удэ
01.12.2023 в 13:15
В Улан-Удэ напомнили о льготах на проезд
01.12.2023 в 13:05
В Улан-Удэ прошла стратегическая сессия «Люблю свою республику»
01.12.2023 в 12:47
В Улан-Удэ возрожден полк военно-транспортной авиации
01.12.2023 в 12:43
В Улан-Удэ ищут добровольцев, желающих вступить в отряд "ЛизаАлерт"
01.12.2023 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку воспитателей в детских садах
Доходит до того, что родителей просят временно оставить детей дома
01.12.2023 в 14:47
В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления
Из-за обильных летних осадков появилось много новых источников
01.12.2023 в 13:50
В Бурятии реализуется программа «Дальневосточный гектар»
Главная цель программы – развитие уже освоенных территорий Дальнего Востока
01.12.2023 в 13:39
Smartavia запустит дополнительный рейс в Улан-Удэ
В столицу Бурятии авиакомпания будет летать из аэропорта Шереметьево
01.12.2023 в 13:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru