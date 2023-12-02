Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием

Хоринский район Бурятии празднует столетие. Поздравление с юбилеем, а также небольшой отчет о поездке в район разместил у себя в телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.«Наш удивительный, красивейший Хоринский район празднует свой вековой юбилей. Район, в котором живут трудолюбивые, отзывчивые, добрые люди. Люди разных национальностей, разных интересов испокон веков соседствуют и работают в мире, согласии и дружбе», - написал он.По словам главы, во время поездки в район он посетил строящийся корпус Хоринской школы №1. При этом, новая Хоринская школа №2 уже работает.«Сегодня же открыли новое здание филиала Бурятского республиканского индустриального техникума, где наша молодежь получает перспективные и очень востребованные на рынке труда специальности, - сообщил Алексей Цыденов. - И ещё одно очень важное и невероятно приятное событие. Сегодня открыли бюст нашему великому земляку - поэту Дамбе Зодбичу Жалсараеву. Человеку, не просто сумевшему выразить на бумаге всю ту бурю эмоций, которая нас захватывает при мыслях о Родине. Он написал слова самого красивого гимна среди регионов нашей страны - Гимна Республики Бурятия!»К слову, юбилейный концерт состоялся в капитально отремонтированном, оборудованном по самому последнему слову концертной техники Доме культуры.Фото: «Номер один».