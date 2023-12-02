Сельский политик из Бурятии победил на «Поле Чудес»

Эфир передачи «Поле Чудес» (возрастное ограничение 16+) состоялся 1 декабря. Александр Пузырьков из Улан-Удэ о себе рассказал лишь то, что он IT-специалист, работает в службе технической поддержки нотариусов.В ходе игры он вручил Леониду Якубовичу подарки, в том числе портрет самого ведущего в национальном бурятском костюме.Угадав слово, Александр стал финалистом. В финале угадал слово «шалунья», набрал 1950 очков, которых хватило на набор «Самоделкин» (электропила и топор), смартфон и чайный сервиз. От суперигры Пузырьков отказался. Леонид Якубович вручил улан-удэнцу кубок победителя «Поля чудес».Впрочем, на шоу не стали упоминать тот факт, что господин Пузырьков – член ЛДПР и семь лет работает депутатом в поселении Шалутское Тарбагатайского района Бурятии. Также, по всей видимости, у него имеются амбиции на покорение новых уровней политики – в 2019 году он баллотировался в горсовет Улан-Удэ, но неудачно: на 6 округе (Kиpзaвoд, yл. H. Пeтpoвa) он проиграл единороссу.Примечательно, что в следующем году жители столицы снова будут выбирать депутатов горсовета. И тогда у Александра Пузырькова появится шанс использовать свою победу на капитал-шоу, чтобы впечатлить избирателей.Фото: скриншот.