Общество 02.12.2023 в 16:15
Бурятию накроют метели и сильные снегопады
На дорогах ожидают гололедицу, накаты и заносы
Текст: Станислав Сергеев
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 3 декабря ожидается влияние циклона с запада. На большей части территории - снег, ночью по побережью Байкала сильные снегопады, местами усиление ветра до 15-17 м/с, поземок. На дорогах гололедица, накаты, заносы.
В Улан-Удэ на 3 декабря прогнозируют ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования рекомендуется провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.
Обо всех предпосылках к ЧС власти просят сообщать в службу «ЕДДС»: 21-36-65, 21-29-72.
Фото: «Номер один».
В Улан-Удэ на 3 декабря прогнозируют ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования рекомендуется провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.
Обо всех предпосылках к ЧС власти просят сообщать в службу «ЕДДС»: 21-36-65, 21-29-72.
Фото: «Номер один».
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