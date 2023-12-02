Бурятию накроют метели и сильные снегопады

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 3 декабря ожидается влияние циклона с запада. На большей части территории - снег, ночью по побережью Байкала сильные снегопады, местами усиление ветра до 15-17 м/с, поземок. На дорогах гололедица, накаты, заносы.В Улан-Удэ на 3 декабря прогнозируют ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования рекомендуется провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.Обо всех предпосылках к ЧС власти просят сообщать в службу «ЕДДС»: 21-36-65, 21-29-72.Фото: «Номер один».