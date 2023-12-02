Общество 02.12.2023 в 16:15

Бурятию накроют метели и сильные снегопады

На дорогах ожидают гололедицу, накаты и заносы
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бурятию накроют метели и сильные снегопады
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 3 декабря ожидается влияние циклона с запада. На большей части территории - снег, ночью по побережью Байкала сильные снегопады, местами усиление ветра до 15-17 м/с, поземок. На дорогах гололедица, накаты, заносы.

В Улан-Удэ на 3 декабря прогнозируют ночью умеренный, а днем небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения оперативности реагирования рекомендуется провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС.

Обо всех предпосылках к ЧС власти просят сообщать в службу «ЕДДС»: 21-36-65, 21-29-72.

Фото: «Номер один».

Теги
погода

Все новости

Бурятию накроют метели и сильные снегопады
02.12.2023 в 16:15
В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка
02.12.2023 в 12:59
В Улан-Удэ 2,5 тысячи жителей сидят без света из-за порванного кабеля
02.12.2023 в 12:41
В центре Улан-Удэ пропало электричество
02.12.2023 в 12:04
Сельский политик из Бурятии победил на «Поле Чудес»
02.12.2023 в 11:16
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
02.12.2023 в 10:30
Взрыв в тоннеле на севере Бурятии может быть результатом теракта
02.12.2023 в 09:00
В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов
01.12.2023 в 17:44
В Улан-Удэ снова засияют яблони
01.12.2023 в 17:31
В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследует детей
01.12.2023 в 17:02
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ проходит ежегодная мясная ярмарка
Приобрести продукцию местных производителей можно на четырех площадках города
02.12.2023 в 12:59
Сельский политик из Бурятии победил на «Поле Чудес»
Он выиграл на шоу инструменты, смартфон и чайный сервиз
02.12.2023 в 11:16
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
Алексей Цыденов лично пообщался с местными жителями и открыл несколько объектов
02.12.2023 в 10:30
В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов
Благоустройство стало возможным благодаря программе «1000 дворов на Дальнем Востоке»
01.12.2023 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru