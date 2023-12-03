В Байкальском дацане появилась скульптура владыки воды

На территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин», который находится на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии, появилась масштабная скульптура Лусууд Хана.

Лусууд Хан - владыка вод мирового океана, из которых и произошел мир. В Буддизме считается, что, поклоняясь ему, человек получает защиту и исцеление от болезней, очищает свою карму, а также обретает счастье и богатство. Буддисты искренне верят в могущественную силу Лусууд хана. Считают, что за хорошие деяния он обязательно наградит человека, а за плохие накажет.

Скульптура еще не готова к открытию, но первое чудо уже случилось рядом с ней. Во время установки дул сильный ветер, шел снег. Как только Луссуд Хан встал на место, погода сразу же переменилась в лучшую сторону.





Отметим, высота буддийского творения более 7 метров. Постамент обвивают щупальцы, из-за головы выглядывают 7 змеев, а в руке человек-осьминог держит драгоценный камень, который исполняет мольбы верующих.

Отроют величественный монумент летом. Владыку воды еще будут украшать яркими красками. Его тело станет сине-голубым под стать Байкалу. Также внутрь скульптуры будут заложены священные сутры. А пока идет подготовка к освящению, которое священнослужители намерены провести в середине лета.

Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России