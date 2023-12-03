Общество 03.12.2023 в 15:46

В Байкальском дацане появилась скульптура владыки воды

Высота буддийского творения оказалась больше семи метров
A- A+
Текст: Номер один
В Байкальском дацане появилась скульптура владыки воды

На территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин», который находится на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии, появилась масштабная скульптура Лусууд Хана.

Лусууд Хан - владыка вод мирового океана, из которых и произошел мир. В Буддизме считается, что, поклоняясь ему, человек получает защиту и исцеление от болезней, очищает свою карму, а также обретает счастье и богатство. Буддисты искренне верят в могущественную силу Лусууд хана. Считают, что за хорошие деяния он обязательно наградит человека, а за плохие накажет.

Скульптура еще не готова к открытию, но первое чудо уже случилось рядом с ней. Во время установки дул сильный ветер, шел снег. Как только Луссуд Хан встал на место, погода сразу же переменилась в лучшую сторону.


Отметим, высота буддийского творения более 7 метров. Постамент обвивают щупальцы, из-за головы выглядывают 7 змеев, а в руке человек-осьминог держит драгоценный камень, который исполняет мольбы верующих.

Отроют величественный монумент летом. Владыку воды еще будут украшать яркими красками. Его тело станет сине-голубым под стать Байкалу. Также внутрь скульптуры будут заложены священные сутры. А пока идет подготовка к освящению, которое священнослужители намерены провести в середине лета.

 

Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Теги
буддизм

Все новости

В Байкальском дацане появилась скульптура владыки воды
03.12.2023 в 15:46
В Бурятии военнослужащий убил свою возлюбленную
03.12.2023 в 15:19
В столице Бурятии потушили масштабный пожар
03.12.2023 в 14:57
В МЧС Бурятии предупредили о смертельной опасности
03.12.2023 в 14:39
Бурятские бойцы муай-тай завоевали «золото»
03.12.2023 в 14:20
В Этнографическом музее заработали зимние горки
03.12.2023 в 13:00
В Улан-Удэ брошенные животные постепенно покидают приюты
03.12.2023 в 12:41
В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму
03.12.2023 в 12:12
Движение поездов через Северомуйский тоннель БАМа возобновили
03.12.2023 в 11:31
Ребенка, заблудившегося в лесах Бурятии, нашли
03.12.2023 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В МЧС Бурятии предупредили о смертельной опасности
В Северо-Байкальском районе возможен сход снежной лавины
03.12.2023 в 14:39
В Этнографическом музее заработали зимние горки
Теперь улан-удэнцы смогут провести свой досуг более весело
03.12.2023 в 13:00
В Улан-Удэ брошенные животные постепенно покидают приюты
За последнее время более 50-ти питомцев обрели новых хозяев
03.12.2023 в 12:41
В Бурятии мужчина отсудил у минфина кругленькую сумму
Три года в его сторону осуществлялось незаконное уголовное преследование
03.12.2023 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru