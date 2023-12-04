В Улан-Удэ задержали лишенного прав водителя

В ГИБДД Бурятии сообщили об итогах массовой проверки водителей, состоявшейся в конце минувшей недели в Улан-Удэ. Напомним, вечером в четверг и пятницу на дороги столицы республики вышли дополнительные экипажи ДПС.«Нарядами полиции проверены свыше 370 транспортных средств. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 22 водителя. В том числе задержан и отстранен от права управления транспортом гражданин, ранее лишенный такого права за вождение в нетрезвом виде», - рассказали в ГИБДД.Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, с прошлого года злостным нарушителям ПДД грозит конфискация транспорта, которым они управляли при совершении преступлений, связанных с нетрезвым вождением.Массовые проверки водителей также запланированы и на эту неделю. Они пройдут в четверг и пятницу.Фото: МВД Бурятии