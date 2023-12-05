Общество 05.12.2023 в 13:04
В Бурятии состоится прямой эфир с главой республики Алексеем Цыденовым
Жители смогут задать ему любые вопросы без посредников
Текст: Ольга Лазарева
8 декабря состоится прямой эфир главы республики Бурятия Алексея Цыденова, где жители республики ему смогут задать любые вопросы.
- Земляки! В эту пятницу, 8 декабря, проведу прямой эфир. Постараюсь ответить на все ваши вопросы прямо и без посредников. Задавайте ваши вопросы в форме обратной связи, - пишет Алексей Цыденов в своих соцсетях.
- Земляки! В эту пятницу, 8 декабря, проведу прямой эфир. Постараюсь ответить на все ваши вопросы прямо и без посредников. Задавайте ваши вопросы в форме обратной связи, - пишет Алексей Цыденов в своих соцсетях.
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