Общество 05.12.2023 в 15:55
Улан-удэнцев шокируют цены на неликвидное жилье
Немалые суммы выставляют даже за квартиры в деревянном бараке
Текст: Ольга Лазарева
В паблике «Злой Улан-Удэ» опубликовали скриншот объявления с «Авито». На снимке двухэтажный деревянный барак, квартира в котором оценивается в 8 млн рублей.
В комментариях горожане посмеялись над таким предложением:
- Это цена за весь барак?
- Это особняк 19 века.
- Ага, графа Монте Кристо.
- Если на дрова, то ещё дешево.
- Вместе с крепостными продаю, видимо, - шутят улан-удэнцы.
Впрочем, рекордной назвать такую сумму нельзя. Не так давно на сайте объявлений появилось предложение о продаже двухкомнатной квартиры в Загорске за 170 млн рублей.
Напомним, как сообщал «Номер один», в связи с массированными выплатами военнослужащим и их наследникам цены на квартиры в октябре выросли почти на 3%. Риелторы ждут в Бурятии сдувания жилищного пузыря к февралю 2024 года. По данным агентства Restate.ru, средняя цена одного квадратного метра жилья в Улан-Удэ выросла до 98 тыс. рублей. Что является рекордным повышением с весны 2022 года.
Большинство экспертов полагают, что при сегодняшних депозитных ставках и грабительских ипотечных займах на вторичное жилье потенциальным покупателям необходимо подождать, формируя первоначальный взнос на вкладах. И дожидаться снижения ипотечных ставок и падения цен на жилье.
В комментариях горожане посмеялись над таким предложением:
- Это цена за весь барак?
- Это особняк 19 века.
- Ага, графа Монте Кристо.
- Если на дрова, то ещё дешево.
- Вместе с крепостными продаю, видимо, - шутят улан-удэнцы.
Впрочем, рекордной назвать такую сумму нельзя. Не так давно на сайте объявлений появилось предложение о продаже двухкомнатной квартиры в Загорске за 170 млн рублей.
Напомним, как сообщал «Номер один», в связи с массированными выплатами военнослужащим и их наследникам цены на квартиры в октябре выросли почти на 3%. Риелторы ждут в Бурятии сдувания жилищного пузыря к февралю 2024 года. По данным агентства Restate.ru, средняя цена одного квадратного метра жилья в Улан-Удэ выросла до 98 тыс. рублей. Что является рекордным повышением с весны 2022 года.
Большинство экспертов полагают, что при сегодняшних депозитных ставках и грабительских ипотечных займах на вторичное жилье потенциальным покупателям необходимо подождать, формируя первоначальный взнос на вкладах. И дожидаться снижения ипотечных ставок и падения цен на жилье.
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