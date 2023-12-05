Общество 05.12.2023 в 16:13

В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов

Сегодня половина жителей республики систематически занимается спортом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов
В Бурятии с 2018 по 2023 годы построен 91 объект спортивной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 85 из них возведены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Площадки и залы для занятий физкультурой и спортом появляются по всей республике. В частности, в 103-м квартале развернулся не один спортивный объект. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь построен современный Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, а также беговыми дорожками.

Здесь же в 2022 году открылся Региональный центр единоборств «Патриот». Его строительство велось на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии в размере более 400 млн рублей. Менее чем за год центр стал «кузницей» чемпионов.

С момента его открытия спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва занимаются спортивной подготовкой по боксу, спортивной борьбе, тхэквондо ИТФ, дзюдо и художественной гимнастике. Двери «Патриота» открыты как для профессионалов, так и для любителей.

Например, в зале бокса тренируются 46 юных атлетов.

-До этого занимались в 63 школе в обычном спортзале. Сюда перебрались, здесь всё есть: снаряды, ринг. Всё для того, чтобы стать лучше и побеждать, - рассказал боксёр Арья Дондуков.

В зале, специально созданном для борьбы, тренируется 94 спортсмена. В зале восточных единоборств проходят тренировки по тхэквондо ИТФ, этим видом спорта занимаются 36 спортсменов. В помещении для спортивной борьбы тренируются 94 спортсмена. К спортивному олимпу ребят ведут квалифицированные тренеры, победители российских и международных соревнований. В «Патриоте» свой дом обрели и представительницы художественной гимнастики, всего их здесь 46.

В настоящее время посетители центра занимаются 12-ю видами спорта.

- Мы очень рады, что у нас в регионе есть такой огромный центр, где занимаются тысячи детишек. И скажу, что это ещё не предел. С каждым годом у нас всё прибавляются и прибавляются разные виды спорта, - отметил заведующий региональным центром «Патриот» Баяр Цыренов.

Всего за пять лет в Бурятии проведено более 106 мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Благодаря этому растёт число спортсменов. Сегодня в республике около 500 тысяч человек систематически занимаются различными видами спорта.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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