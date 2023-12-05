В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов

В Бурятии с 2018 по 2023 годы построен 91 объект спортивной инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, 85 из них возведены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Площадки и залы для занятий физкультурой и спортом появляются по всей республике. В частности, в 103-м квартале развернулся не один спортивный объект. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» здесь построен современный Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, а также беговыми дорожками.Здесь же в 2022 году открылся Региональный центр единоборств «Патриот». Его строительство велось на средства единой президентской «дальневосточной» субсидии в размере более 400 млн рублей. Менее чем за год центр стал «кузницей» чемпионов.С момента его открытия спортсмены Республиканской спортивной школы олимпийского резерва занимаются спортивной подготовкой по боксу, спортивной борьбе, тхэквондо ИТФ, дзюдо и художественной гимнастике. Двери «Патриота» открыты как для профессионалов, так и для любителей.Например, в зале бокса тренируются 46 юных атлетов.-До этого занимались в 63 школе в обычном спортзале. Сюда перебрались, здесь всё есть: снаряды, ринг. Всё для того, чтобы стать лучше и побеждать, - рассказал боксёр Арья Дондуков.В зале, специально созданном для борьбы, тренируется 94 спортсмена. В зале восточных единоборств проходят тренировки по тхэквондо ИТФ, этим видом спорта занимаются 36 спортсменов. В помещении для спортивной борьбы тренируются 94 спортсмена. К спортивному олимпу ребят ведут квалифицированные тренеры, победители российских и международных соревнований. В «Патриоте» свой дом обрели и представительницы художественной гимнастики, всего их здесь 46.В настоящее время посетители центра занимаются 12-ю видами спорта.- Мы очень рады, что у нас в регионе есть такой огромный центр, где занимаются тысячи детишек. И скажу, что это ещё не предел. С каждым годом у нас всё прибавляются и прибавляются разные виды спорта, - отметил заведующий региональным центром «Патриот» Баяр Цыренов.Всего за пять лет в Бурятии проведено более 106 мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Благодаря этому растёт число спортсменов. Сегодня в республике около 500 тысяч человек систематически занимаются различными видами спорта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии