В Бурятии открылся третий участок, функционирующий в режиме исправительного центра





В Республике Бурятия открылся третий по счету участок, функционирующий как исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Новый УФИЦ с лимитом наполнения 65 человек создан на базе ИК-8 УФСИН России по Республике Бурятия.

Почетное право перерезать красную ленту на торжественной церемонии открытия было предоставлено начальнику регионального пенитенциарного ведомства Сергею Кудрявцеву, начальнику Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия Маргарите Барнаковой и представителю ООО «СПТелеком», экс-министру МВД по Республике Бурятия Ивану Калашникову.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия Михаил Гатапов, работодатели и сотрудники уголовно-исполнительной системы региона.

После торжественной части приглашенные гости посетили новый УФИЦ, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания осужденных. Здесь имеется современный технический комплекс надзора и контроля за осужденными, установлена современная бытовая техника, располагаются спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, для проведения воспитательной работы и служебные кабинеты сотрудников.









Отметим, что УФИЦ — это специальное учреждение, в котором отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Данный вид наказания применяется с января 2017 года как альтернатива лишению свободы, и назначается за преступления небольшой или средней тяжести.

На сегодняшний день на территории региона уже действуют два участка, функционирующих как исправительные центры, с общим лимитом наполнения 349 человек.



