В Бурятии проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности новогодних подарков

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия с 04 декабря 2023 года организовали тематическую «горячую линию» по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.Специалисты управления ответят на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.Граждане могут обращаться в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1229, 1224, 1117).Работа «горячей линии» продлится до 15 декабря 2023 года, - сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.