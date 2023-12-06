Общество 06.12.2023 в 17:23

В Бурятии проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности новогодних подарков

Работа «горячей линии» продлится до 15 декабря
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии проводится «горячая линия» по вопросам качества и безопасности новогодних подарков
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия с 04 декабря 2023 года организовали тематическую «горячую линию» по вопросам качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.

Специалисты управления ответят на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующим нормативным гигиеническим требованиям к этой категории товаров.

Граждане могут обращаться в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1229, 1224, 1117).

Работа «горячей линии» продлится до 15 декабря 2023 года, - сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

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