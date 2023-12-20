Без бумажки ты какашка

А зря. Если оформите неправильно, придут злые проверяющие и сделают вам а-та-та за то, что не выучили правила фекального документооборота.

Минсельхоз обратился к сельхозникам со строгим призывом: оформить навоз как побочные продукты производства (ППЖ). Тогда к ним с проверками будут приходить сотрудники Россельхознадзора. Кто не справится, у того навоз будет не ППЖ, а ОПП (отходы производства и потребления). И тогда к ним придут уже сотрудники Росприроднадзора.

В чем разница, спросите вы? И зачем вообще оформлять навоз? И что это за странные аббревиатуры? И что будет с фермерами, которые не успеют оформить испражнения своих животных как следует?

Честно скажем, для нас это все тайны, покрытые мраком. Но можем предположить, что государство не просто так документирует навозные кучи. Возможно, на нашей планете замечены инопланетяне, которые используют навоз как топливо для своих летающих тарелок. Или враги нашей страны подкладывают в сельхозкорма личинки роботов-убийц, вызревающих в навозных кучах, чтобы потом атаковать нас изнутри.

В общем, версий множество. Но раз сказали, надо делать.