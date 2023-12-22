Общество 22.12.2023 в 10:39

Население Монголии достигло 3,5 миллиона человек

Ожидается, что в 2033 году численность населения страны достигнет 4 млн, а в 2048 году - 5 млн
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Текст: Номер один
Население Монголии достигло 3,5 миллиона человек
К 22 ноября общая численность населения Монголии достигла 3,5 млн человек, сообщило МОНЦАМЭ со ссылкой на Национальный статистический комитет.

«Оценка того, что население Монголии достигнет 3,5 млн человек, была основана на числовых данных о рождениях, смертях и естественном движении населения за последние три года», - сказала Б.Энхжаргал, статистик отдела переписи населения и жилищного фонда Национального статистического комитета.

Согласно расчетам, за последние три года в среднем один ребенок рождается каждые семь минут и 16 секунд, один человек умирает каждые 27 минут и 46 секунд, а население Монголии страны увеличивается на одного человека каждые девять минут и 55 секунд.

«Если предположить, что эта тенденция сохранится и в 2023 году, то к 22 ноября население Монголии достигло 3,5 млн человек, а на сегодняшний день этот показатель превышен. Метод расчета роста естественного движения населения используется для расчета «Часа населения мира», опубликованного ООН и Бюро переписи населения США», - добавила Энхжаргал.

В 1962 году население Монголии составляло один миллион человек; в 1988 году страна приняла двухмиллионного гражданина, а в 2015 году - своего трехмиллионного гражданина. Ожидается, что в 2033 году численность населения достигнет четырех миллионов, а в 2048 году - пяти миллионов.

На конец прошлого года население Монголии оценивалось в 3,4 млн человек, из которых 3,3 млн проживали в Монголии. Статистика показывает, что более 100 тыс граждан Монголии живут и работают за рубежом.

Фото: montsame.mn
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