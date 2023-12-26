Общество 26.12.2023 в 12:04

Тринадцатилетняя блогер Милана Хаметова купила дом мечты

Как имидж девочки-сироты из Новосибирска помог ей войти в список Forbes
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Текст: Номер один
Тринадцатилетняя блогер Милана Хаметова купила дом мечты
Тринадцатилетняя блогерша Милана Хаметова из Новосибирска купила трехэтажный особняк, о чем похвасталась в соцсетях. Народ негодует, на чем девочка заработала такие деньжища, да ещё и недавно попала в список Forbes. Ее биографию окутывают легенды. По одной из них девочка провела первые годы жизни в детском доме. Что правда, а что ложь и на чем школьница сколотила миллионы – в материале КП-Новосибирск.

«Верю в себя больше, чем в Деда Мороза»

- Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! - такой вызывающий зависть пост появился в запретном фотоблоге у Миланы.

На снимке – кирпичная стена, массивная черная дверь, на нее опирается счастливая девчушка. Подняв повыше руку, держит ключи. Героиню снимка легко узнают школьники. Ведь она – кумир молодежи, блогер и певица Милана Хаметова. Ей всего 13 лет, сверстницы еще хранят у себя кукольные домики, а у Миланы – свой, настоящий. На такую покупку Хаметова заработала сама. Может, богатые родители помогли? Недоверчиво спросят читатели. Ну что ж, давайте разбираться.

Девочка - локомотив

У мамы Миланы небольшой магазин детской одежды. Родители у нее не бедные, но и далеко не олигархи. Квартира – на периферии Новосибирска. Хватало денег, чтобы дочке не давать покоя от творческих кружков. Едва девочка научилась ходить – отдали на танцы, заговорила – отправили на вокал. Сама колготки натянула – в модельное агентство. Милане было 4 года, когда она стала фотозвездой – девочку вовсю снимали в рекламе детских товаров в Новосибирске.


- Когда ее увидела, поняла, что она очень яркая и красивая. Начала рассылать ее фотографии потенциальным заказчикам по максимуму. Девочка стала участвовать в коммерческих съемках и показах. И конечно же она участвовала в конкурсах, - рассказала КП-Новосибирск директор детского модельного агентства «Fashion Kids» Анна Кунгурцева.

В 6 лет Милана – уже победитель конкурса красоты «Мини мисс Сибирь».

- Она с детства была пробивной. Как локомотив, всегда идет до конца, - хвалит ученицу Анна.

Перепутали Милан

Естественно, у мисс Миланы чуть ли не с пеленок - свои профили в соцсетях. Туда и написала более взрослый блогер Виктория Фомина, увидев девочку на том самом конкурсе красоты. Мол, приглашаю к сотрудничеству. Девочка откликнулась. Ну, как девочка… Ее мама, которая вела аккаунты перспективной дочки (считай, мама – личный пресс-секретарь).

- Милана с мамой приехали ко мне, мы сделали фото и выложили в соцсети. После этого все подумали, якобы ее мама - я, - рассказала КП-Новосибирск Виктория.

«Маме» и самой-то сейчас – всего 21. Но опровергать миф не стала. А зачем? Хайпово же!

Потом – новый повод увлечь публику. На детском конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь» оказалось две Миланы. Одна девочка из них - из детского дома и после шоу ее взяла приемная семья. Но сентиментальную историю обретения новых родителей публика приписала нашей «пробивной мисс» Хаметовой. Такой «факт» из биографии раскрутил блоги девочки и десятикратно увеличил количество сердечек. Из Миланы получился этакий Юра Шатунов нового поколения. В приемные «мамы» и записали Викторию, а та не спешила опровергать утку (хочется сказать – несущую золотые яйца).

Снимает вирусные клипы и попала в список Forbes

В 10 лет Милана с двумя мамами (настоящей и той, что сотворили масс-медиа) переехала в Москву. А там за раскрутку восходящей звезды взялся земляк и «мэтр» - Давид Манукян, открывший школу блогеров, а широкой неблогероской публике известный как экс-жених Ольги Бузовой. Дава тогда снял с мисс Миланой несколько роликов и заключил продюсерский контракт.

Школьница уже была суперзвездой Тик-Тока, когда записала свою первую песню «Умка». Клип собрал 113 миллионов просмотров.

Сейчас юная артистка и поет, и снимается в клипах. Взрослым это творчество покажется наивным, где-то чересчур наигранным. А вот детям и подросткам нравится.

Школу Милана не забросила – учится в Москве.

В 2023 году попала в список номинантов Forbes. Стала самой молодой его участницей в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30».

Ну а теперь у нее появился свой собственный дом. Как у взрослой. То ли девочка и впрямь сама купила, то ли за приобретением стоит мама – мы этого, вероятно, не узнаем. Но когда о сделке докладывает 13-летний миллионер с косичками – это хайп, сердечки и репосты. Так что не удивимся, увидев следующее фото с лимузином или бизнес-джетом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Может ли 13-летний ребенок быть собственником дома? С этим вопросом мы обратились к адвокату Никите Иванкову.

- Купить дом или квартиру ребенок вряд ли сможет, а сделать его собственником можно. Оформить недвижимость можно хоть на взрослого, хоть на младенца. Один из ярких примеров - оплата жилья материнским капиталом. В таком случае детям обязаны выделить доли в жилье. Дети становятся собственниками этих частей, - рассказал КП-Новосибирск Никита Иванков, адвокат. - Процедура покупки будет стандартная. До 14 лет он может даже не присутствовать на сделке, потому что все подписи за него ставят родители.

Фото: Иван Макеев
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