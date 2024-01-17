В Улан-Удэ собаки свободно выходят из приюта

В Улан-Удэ прошло второе выездное совещание в приюте для животных «Ананда». В нем приняли участие начальник Управления ветеринарии Бурятии, заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, инспектор муниципального контроля и представители приюта.Как рассказали в Управлении ветеринарии, главной целью встречи была промежуточная проверка устранения ранее выявленных нарушений. Как оказалось, большое количество собак все также свободно передвигаются по территории приюта и выходят за его приделы.«Администрации Улан-Удэ было рекомендовано привлечь руководство приюта «Ананда» к административной ответственности за допущение самовыгула и усилить работу по исполнению переданных полномочий. Ранее приюту для устранения всех нарушений был дан срок до 21 января», - сообщили в ведомстве.Фото: Управление ветеринарии Бурятии