Общество 17.01.2024 в 13:57

В Улан-Удэ собаки свободно выходят из приюта

Проверяющие нашли нарушения в приюте «Ананда»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ собаки свободно выходят из приюта
В Улан-Удэ прошло второе выездное совещание в приюте для животных «Ананда». В нем приняли участие начальник Управления ветеринарии Бурятии, заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, инспектор муниципального контроля и представители приюта.

Как рассказали в Управлении ветеринарии, главной целью встречи была промежуточная проверка устранения ранее выявленных нарушений. Как оказалось, большое количество собак все также свободно передвигаются по территории приюта и выходят за его приделы.

«Администрации Улан-Удэ было рекомендовано привлечь руководство приюта «Ананда» к административной ответственности за допущение самовыгула и усилить работу по исполнению переданных полномочий. Ранее приюту для устранения всех нарушений был дан срок до 21 января», - сообщили в ведомстве.

Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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