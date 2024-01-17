Общество 17.01.2024 в 16:54

В Бурятию потянулись врачи из Краснодара

Новый терапевт приехал в Тункинскую районную больницу с благодатного юга
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Текст: Номер один
В Бурятию потянулись врачи из Краснодара
В Бурятии в Тункинской Центральной районной больнице по программе «Земский доктор»начал работу участковый врач-терапевт Артур Свирин, сообщили в минздраве республики.

В 2004 году после окончания Томского военно-медицинского института он продолжал военную службу до 2008 года. Затем больше 12 лет проработал в Иркутске последовательно начальником службы медицинской защиты МЧС, начальником филиала медицинской части ФКУЗ-38, участковым врачом-терапевтом городской поликлиники №4.

Во время работы в ГУФСИН в 2015 году удостоен медали «За отличие в службе». После чего два года работал врачом-физиотерапевтом в частной клинике Краснодара. А в январе 2024 года приехал в Тункинскую долину работать по программе «Земский доктор» участковым врачом-терапевтом.

Артур Алексеевич заботливый отец трех прекрасных дочерей. «Почему пошел в медицину, сложно сказать, в роду медиков нет. Выбрал эту профессию, что она всегда и везде нужна» — делится Артур Свирин.

Отметим, случай переезда в Бурятию врача из Краснодара пока, конечно, уникален. И «одна снежинка еще не снег», и не тенденция в нашем случае. Однако, почин есть, как говорили в старину.

Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

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здравоохранение земский доктор Краснодар

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