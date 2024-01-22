Общество 22.01.2024 в 17:20

Три концерта театра «Байкал» в Улан-Удэ переносятся на другие дни

Перенос связан с проведением праздничных мероприятий на ВДНХ в Москве

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Три концерта театра «Байкал» в Улан-Удэ переносятся на другие дни
В связи с проведением праздничных мероприятий на ВДНХ в Москве, Концерты театра «Байкал», посвященные празднованию Белого месяца, переносятся на другие дни, сообщила пресс-служба театра.

Концерты «Сагаалганай уулзалга», запланированные на 12, 13, 14 февраля, пройдут 18, 19, 20 февраля в 18:30 также в Русском драмтеатре.

На билеты, приобретенные онлайн, автоматически оформлен возврат денежных средств. Необходимо приобрести билеты заново.

Зрители, купившие билеты в кассе, могут переоформить их только в кассе. Подробности по телефону 21-30-22.  

Театр приносит извинения за предоставленные неудобства и приглашает на праздничные концерты «Сагаалганай уулзалга». Они пройдут 15, 16, 18, 19, 20 февраля в 18:30, а 17 февраля в 15:00 и 18:30 в Русском драматическом театре.

Возрастное ограничение 6 +

Фото: theatre-baikal.ru

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