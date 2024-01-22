Три концерта театра «Байкал» в Улан-Удэ переносятся на другие дни

В связи с проведением праздничных мероприятий на ВДНХ в Москве, Концерты театра «Байкал», посвященные празднованию Белого месяца, переносятся на другие дни, сообщила пресс-служба театра.Концерты «Сагаалганай уулзалга», запланированные на 12, 13, 14 февраля, пройдут 18, 19, 20 февраля в 18:30 также в Русском драмтеатре.На билеты, приобретенные онлайн, автоматически оформлен возврат денежных средств. Необходимо приобрести билеты заново.Зрители, купившие билеты в кассе, могут переоформить их только в кассе. Подробности по телефону 21-30-22.Театр приносит извинения за предоставленные неудобства и приглашает на праздничные концерты «Сагаалганай уулзалга». Они пройдут 15, 16, 18, 19, 20 февраля в 18:30, а 17 февраля в 15:00 и 18:30 в Русском драматическом театре.Возрастное ограничение 6 +Фото: theatre-baikal.ru