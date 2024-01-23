Общество 23.01.2024 в 10:27

Из Бурятии в КНР отправлена первая в этом году партия кедрового ореха

Республика остается важным транзитным пунктом «орехового» экспорта  
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Текст: Номер один
Из Бурятии в КНР отправлена первая в этом году партия кедрового ореха
В Бурятии специалисты Россельхознадзора проконтролировали в январе первую партию кедрового ореха общим весом 20 тонн, отправленную из республики в Китай, сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Досмотренная продукция допущена к отправке за рубеж в сопровождении фитосанитарных сертификатов, требования страны-импортера соблюдены.
В 2023 году Россельхознадзор проконтролировал вывоз из Бурятии более 5000 тонн кедрового ореха в скорлупе, очищенных — 3 474 тонны и выдано 404 фитосанитарных сертификата.

В самой Бурятии урожаи кедровников составляют 500-600 тонн, ежегодный экспорт – около 300 тонн. А вот бурятская организация-экспортер включена в список зарегистрированных производителей, размещенный на сайте Россельхознадзора. Так что, республика служит своего рода транзитным пунктом между КНР и другими регионами.

При этом заметим, экспорт неочищенного ореха продолжается, хотя в прошлом году рассматривались варианты его запрета.

Фото: РАЛХ

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