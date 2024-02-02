Общество 02.02.2024 в 19:46

Председатель ВАРК: «Мы поддерживаем нашего Президента»

Чимит Бальжинимаев отметил вклад бойцов из Бурятии в специальную военную операцию
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Текст: Номер один
Председатель ВАРК: «Мы поддерживаем нашего Президента»
Вновь избранный председатель межрегионального общественного движения Чимит Бальжинимаев в свое речи планах и перспективах развития бурятской культуры особенно отметил вклад наших бойцов в специальной военной операции. Он также отметил, что буряты преданный народ и всецело поддерживают политику президента России.

- Буряты – это народ с открытым сердцем и широкой душой, преданные Родине, готовые ей служить. В реалиях сегодняшнего времени наши ребята на СВО, так же, как и их деды и прадеды в Великую отечественную войну борются против фашизма и нацизма. Проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленных руководством страны целей. Наш президент на встрече с бойцами был тронут фразой «Буряты не бегут». И это дорого стоит. А мы в свою очередь поддерживаем нашего Президента! – сказал Чимит Бальжинимаев.

Напомним, что избрание нового руководителя межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» состоялось в пятницу, 2 февраля в рамках VII съезда ВАРК в театре оперы и балета в Улан-Удэ.

В своей приветственной речи к собравшимся Глава Бурятии Алексей Цыденов также подчеркнул, что в реалиях современного мира особенно важно чтобы все были едины. «Бурятский народ показывает свою силу, свои возможности. Наши ребята в рамках специальной военной операции с достоинством и с честью защищают нашу Родину и показывают силу бурятских мужчин, бурятских воинов. Наша культура, наши артисты все ярче звучат на всех площадках нашей страны и других стран. Бурятская культура завоевывает все большую известность, все большую популярность. Бурятская кухня известна во всей стране - наши буузы заняли первое место на всероссийском конкурсе национальной кухни. Наш артист Чингис Раднаев на всероссийском конкурсе национальных ансамблей, национальных артистов занял первое место в России в прошлом году. Нам есть чем гордиться, нам есть что преумножать, нам есть с чем работать, – отметил Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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