Общество 04.02.2024 в 15:25

В Улан-Удэ обновили 194 вывески

Благодаря этому повысится туристическая привлекательность города
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ обновили 194 вывески

На заседании профильного комитета, под председательством Василия Цыремпилова предприниматели и архитекторы обсудили внешний облик фасадов зданий. Руководитель комитета по архитектуре администрации города Михаил Мясищев пояснил, что с наступлением тепла фасады будут приведены в надлежащий вид. Что касается архитектурного облика столицы, архитекторы высказали свое видение по поводу мастер-плана, выразили свои пожелания и предложения.

Вопрос обновления вывесок поднимался в Улан-Удэнском горсовете еще осенью. Согласно проекту «Туркод», к новым вывескам, размещаемым в центре, теперь предъявляются четкие требования в зависимости от типологии застройки в подзонах: деревянная историческая застройка, каменная дореволюционная застройка или советская и постсоветская застройка.

Для каждой из трех подзон установлены типы вывесок, размещаемых на фасадах зданий, их габаритные размеры, количество и цветовые решения, а также определены конкретные места их размещения на фасадах и способы подсветки,

- говорил Даши Анчиров.
Дизайн-проекты вывесок выполнены согласно требованиям к информационным конструкциям, размещаемым на фасадах зданий в зоне туркода. Эти требования разработаны компанией «Новая земля» из Москвы, которая имеет огромный опыт в создании дизайн-кодов туристских центров во многих регионах России.

Цель создания туристского кода центра города - это формирование стилистически единого и привлекательного городского пространства с максимальным сохранением исторической среды. 

Историческая застройка в центральной части Улан-Удэ уникальна и наша задача - сделать её привлекательной, при этом максимально сохранив идентичность достопримечательного места,

- Даши Анчиров.


Фото: Номер один


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