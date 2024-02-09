Общество 09.02.2024 в 09:00

Возврат технически сложных товаров

Основные правила
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Текст: Номер один
Возврат технически сложных товаров
Номер один

Вопрос: «Можно ли вернуть холодильник, если он не подошел по размеру?» 

Павел Т.

Автомобили, смартфоны, холодильники, телевизоры, ноутбуки и другие товары из утвержденного перечня - это технически сложные товары. Для них действуют особые правила возврата.

Качественные товары при покупке в обычном магазине нельзя вернуть и обменять, если это товары бытового назначения с гарантийным сроком не менее года.

Качественные товары при дистанционной покупке можно вернуть:

- в течение 7 дней после получения;

- в течение 3 месяцев - если продавец не ознакомил с правилами возврата.

Некачественные товары:

- в течение 15 дней - при любых недостатках;

- через 15 дней - только для устранения недостатков, возмещения стоимости ремонта или соразмерного уменьшения цены.

Условия обмена и возврата некачественных товаров через 15 дней:

1. Недостаток существенный. Например, если товар нельзя использовать, затраты на ремонт сопоставимы со стоимостью товара, на устранение нужно много времени, после устранения недостаток проявляется снова.

2. Нарушены сроки ремонта, максимальный срок ремонта - 45 дней.

3. Из-за неоднократного ремонта в течение гарантийного срока товаром не могли пользоваться в общей сложности больше 30 дней в году.

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