В Улан-Удэ продолжают возведение третьего моста

В столице Бурятии продолжаются работы по возведению третьего моста над рекой Уда. Основной конструктив моста уже готов, в этом году планируют завершить его обустройство – установить перильные ограждения, опоры освещения, а также асфальтобетонное покрытие. Помимо этого, строителям предстоит устроить 3 транспортные развязки, 3 путепровода, в том числе тоннель под железной дорогой.

Так, 5 февраля работы на объекте в самом разгаре. На сегодня работники начали устанавливать опоры путепровода по улице Лазо, канализационную станцию, а также приступили к переустройству инженерных сетей.

«Мы плавно приближаемся к производству работ по тоннелю под Восточно-Сибирской железной дорогой. Для этого нам необходимо переустроить сети ОАО «РЖД» - контактную сеть кабеля СЦБ и связи, высоковольтные линии. Это планируется в срок до июня. С июля, по графику планируем приступить к погружению шпунта в стартовый котлован путепровода под Восточно-Сибирской дорогой. Пока были морозы, сложностей не возникало, мы выполняли работы, который позволяет производить погода»,



– поделился руководитель проекта по строительству моста Александр Корычев.



На правом берегу отсыпан подход к мосту, формируется «дорожная одежда» из ЩПС. Отметим несмотря на то, что сам мост практически готов, общий объем работы остался все-таки весьма большой.

«В этом году запланированы работы по выносу сетей коммуникаций. Сейчас под железной дорогой ведутся подготовительные работы, с середины июля приступим к разработке самого котлована для тоннеля. Работы ведутся по календарному графику. Сейчас у нас был небольшой спад в связи с холодной погодой, темпы немножко убавились. Но с февраля месяца будет усиление, в полном объеме начнем производство. Работы ведутся с 8 утра до 11 вечера. Будут дни, когда строителям будет необходимо работать круглосуточно. Для того, чтобы минимизировать помехи местным жителям, все громкие работы будут делать в дневное время. Ночью – только сварочные и подготовительные работы»,



– сообщил заместитель руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьев.



По контракту ввод объекта запланирован на 2025 год. Высота тоннеля будет порядка 7 метров, а длина – 30 метров. Строительство займет один год.

Напомним, Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахъяновой и 3-я Транспортной строят по прямому поручению президента России Владимира Путина. Еще в 2019 году президент дал поручение разработать программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов. Не на федеральных, а именно на местных дорогах: в муниципалитетах, в поселках и на региональных дорогах. Такая программа период до 2030 года была разработана и утверждена Правительством Российской Федерации в феврале 2020 года. От Бурятии в документе заявлено более 300 мостов.



