Общество 09.02.2024 в 09:17
Еще один военный из Бурятии освобожден из плена
Очередной обмен военнопленными состоялся 8 февраля
Текст: Андрей Константинов
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными, он прошел в формате «100 на 100». Как сообщил в соцсетях депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, в числе освобожденных есть и один военнослужащий из нашей республики.
Напомним, в начале этого года после длительного перерыва обмен военнопленными возобновился. Так, крупный обмен произошел в начале января, тогда в числе освобожденных военных было три бойца из Бурятии. 31 января состоялся еще один обмен в формате «195 на 195», в числе вернувшихся из плена было еще пять наших бойцов.
Фото: соцсети Вячеслава Дамдинцурунова
Напомним, в начале этого года после длительного перерыва обмен военнопленными возобновился. Так, крупный обмен произошел в начале января, тогда в числе освобожденных военных было три бойца из Бурятии. 31 января состоялся еще один обмен в формате «195 на 195», в числе вернувшихся из плена было еще пять наших бойцов.
Фото: соцсети Вячеслава Дамдинцурунова
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