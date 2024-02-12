2024: Прожить или выжить?

Уж так повелось, что последние пару лет люди встречают Новый год не только с надеждой на перемены к лучшему, но и с опасением, какие же «сюрпризы» на этот раз приготовили им грядущие 12 месяцев. Жители Бурятии готовы встречать наступление Нового года уже в третий раз и 10 февраля отметили свой национальный праздник Сагаалган. Именно с этого периода, по восточному календарю наступает Новый год, символом которого в 2024 станет Зелёный Деревянный Дракон. Марина Васильева, довольно известный профессиональный астролог в Бурятии, а также эксперт и консультант по астрологии Ба Цзы, дала ряд рекомендаций для каждого знака зодиака, подсказав как прожить год без особых потерь и где, если надо, что называется, «подстелить соломки».





Если коротко, то удача в 2024, по словам Васильевой, у каждого будет своя и зависит она, конечно же, от даты рождения. Наиболее удачливы в этом году окажутся люди, рожденные в годы Дракона, Крысы, Петуха и Обезьяны. Крысы смогут укрепить свое материальное благополучие, Петухи будут отлично себя чувствовать в центре внимания, а Обезьяна, наконец, почувствует, что настал удачный момент для активных действий. Другим знакам советуют быть более сфокусированными, особенно это касается рожденных в год Собаки. Им астролог советует выбрать одну задачу, решить ее и лишь после этого браться за следующую.Влияние Деревянного Дракона может принести рожденным в этом году успех и удачу. Эта пора отличается для них наличием возможностей для карьерного роста и деловой активности, поэтому следует максимально проявлять и использовать свои таланты. Если в настоящее время ваша деятельность имеет творческое начало или требует непрерывного создания чего-то нового, то приходящий год значительно улучшит дела, так как удача будет сопутствовать во многом.В этот период потребуется больше решительности, трудолюбия и коммуникабельности. Если готовы работать над собой, развиваться и изучать что-то новое, то у вас есть все шансы исполнить свои самые смелые желания.В 2024 году у Драконов появится возможность привлечения внимания влиятельных людей, которые могут предложить интересные возможности трудоустройства или продвижения по службе, поэтому будьте внимательны, чтобы не упустить свой шанс. По максимуму проявите свои лидерские качества.Между тем, в этом году наметится тенденция к усилению стресса и конкуренции, поэтому заранее подготовьте себя к этим вызовам и научитесь справляться с трудностями.2024 год – это время, когда Дракон может нанести вред себе своим же поведением, словами или поступками, поэтому главной задачей для Драконов будет – не принимать импульсивных решений и не делать того, что может привести к неприятностям или будущим сожалениям.Если хотите достичь успеха в своей профессиональной деятельности, то обратите пристальное внимание на здоровье и старайтесь чередовать активность с отдыхом.Одиноким представителям этого знака зодиака год может принести приятное знакомство. В союзники себе астролог рекомендует выбирать рождённых в годы Обезьяны и Крысы.В целом, в наступившем году Драконам следует выстраивать связи с влиятельными людьми и быть открытыми новым возможностям. Также астролог не советует представителям знака сомневаться в себе, искать виноватых и «идти по головам».Позитивные месяцы для Дракона: август, сентябрь и декабрь.Негативные месяцы: март, апрель, октябрь и в 2025 году – январь.Как и Дракон, Крыса в 2024 находится в четверке везунчиков. Год может принести ей большие финансовые возможности и поддержка будет приходить, преимущественно, со стороны противоположного пола. Год обещает не только финансовый успех, но и личностный рост, поэтому Крыса должна быть готова к вызовам и возможностям, буквально «свалившимся» на ее голову.Однако вместе с успехом будьте готовы к стрессу и зависти вашего окружения. Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие, избегайте мелочности и любого негатива.Из-за активной работы у Крыс может возникнуть перенапряжение и появиться беспокойство. В этот период внимательно отнеситесь к своему здоровью, займитесь укреплением иммунитета и сторонитесь экстрима. Рекомендуется проверить состояние здоровья и пройти медицинский осмотр. Уделите время отдыху, медитациям и физическим упражнениям. Очень хорошо подойдет отдых или занятия спортом на свежем воздухе.Общая тенденция года Дракона для Крысы – перемены в жизни, поездки и большая активность. К задачам года можно отнести необходимость проявляться, масштабироваться, делегировать свои полномочия и обязательно соблюдать баланс труда и отдыха.Наиболее благоприятные месяцы: апрель, август, декабрь.Наименее благоприятные: июнь, июль, сентябрь.В 2024 у людей, родившихся в год Собаки, возникнет необходимость что-то поменять в своей жизни, а непредвиденные обстоятельства могут заставить выйти из зоны комфорта. Поэтому астролог советует заранее подготовиться к переменам, исключить любые риски и стараться уходить от конфликтов.Уровень удачи у Собаки изменится и в течение года будут наблюдаться как взлеты, так и падения. На протяжении всего периода может ощущаться некая нестабильность, поэтому прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги, важно заблаговременно всё грамотно спланировать.Также в 2024 году могут появиться большие непредвиденные расходы. К сожалению, в этом году удача не на стороне представителей знака, поэтому все рискованные предприятия следует избегать. Ближе к сентябрю возрастёт вероятность как-то себе навредить, в виду этого астролог советует быть осторожнее с инвестициями, обещающими быструю прибыль. Прежде чем вкладывать во что-то свои сбережения, досконально изучите вопрос и со всех сторон проанализируйте ситуацию.В этот непростой для них период Собакам придется подстраиваться под обстоятельства, смириться с некоторыми личностями в окружении и сдерживать свои эмоции. Тем не менее у них будет возможность хорошо поработать и получить за это хороший доход.В романтической сфере представителей знака ожидают позитивные изменения. В этом году обратите внимание на здоровье, поддерживайте себя в тонусе путем физической активности и правильного питания.Позитивные месяцы: февраль, март, июнь.Негативные: апрель, июль, октябрь.Бык тоже находится среди везунчиков года. Но удача его будет зависеть исключительно от собственных усилий. В случае, если он не побоится брать на себя ответственность, будет легко выражать свои мысли, сохранять хорошие отношения с окружением, демонстрировать лидерские качества и при этом отлично выполнять свою работу, то в 2024 году точно будет процветать. Однако, если не хватит смелости и навыков или же есть проблемы с общением и налаживанием связей (как в профессиональном, так и в личном плане), то этой удачи может и не быть.В 2024 году для Быков-бизнесменов будет большой рост доходов. Год обещает встречи, где окружающие будут готовы предложить свою помощь. Астролог советует расширять свои связи, так как новые знакомства могут привести к большим возможностям.Новый год подарит шанс подняться на новый уровень, поэтому просто поверьте в себя.Для многих Быков 2024 год станет подходящим периодом, чтобы сменить отдел или работу, либо вовсе уйти с нее и заняться чем-то новым для себя. Это даст толчок к карьерному росту или поможет избежать своеобразного профессионального застоя.Вместе с тем, астролог советует быть осторожными при получении информации, так как некоторые люди могут ввести в заблуждение. Воспринимайте всё, что слышите с долей скептицизма и не делайте сразу поспешных выводов.Важно уделять внимание регулярным медицинским осмотрам для всех Быков, у кого есть подозрения на проблемы со здоровьем.Позитивные месяцы: май, сентябрь, декабрь.Негативные: апрель, июнь, июль.В 2024 году Коза часто может получать помощь от незнакомых людей, поэтому главной задачей года для нее станет строить новые связи и знакомиться как можно с большим количеством людей. Будет необходимо и погружение в новую среду. Для этого представителям знака необходимо будет посещать разные мероприятия, ходить на вечеринки, участвовать в курсах или семинарах. Именно там они смогут встретить людей, которые предложат ценную поддержку и подарят возможность роста в карьере или бизнесе.Рожденным в год Козы следует обратить особое внимание на то, что пик их удачливости будет приходиться на время после захода солнца. Это означает, что если у вас есть какие-либо деловые предложения или идеи, то их обсуждение или презентацию желательно проводить вечером, а не днем.В работе год Дракона преподнесет жесткую конкуренцию, но дотошность и предприимчивость поможет Козе преодолеть все проблемы.В 2024 году важно избегать ненужных трат и импульсивных покупок, особенно с помощью кредитных карт, так как именно они могут стать причиной финансовых затруднений.В этот период у представителей знака Козы появится больше непредсказуемого стресса, потому как внезапные неприятности могут возникнуть в самый неподходящий момент. В такие моменты важно будет сохранять спокойствие, иначе излишняя тревожность лишь помешает преодолеть трудности.В год Дракона стоит обратить внимание на работу желудочно-кишечного тракта и область живота. Следует уделить внимание здоровому образу жизни, правильному питанию и физкультуре.В целом, гибкость, трудолюбие и терпение помогут представителям Козы сделать 2024 год стабильным и успешным.Позитивные месяцы: март, июнь, ноябрь.Негативные: январь, октябрь, декабрь.2024 год для Кролика будет благоприятным и спокойным. Дракон окажет вам хорошую поддержку, поможет решить проблемы, предоставит возможность сделать карьеру, открыть свой бизнес.Астролог советует быть планомерными в своих действиях, не соглашаться на различные авантюры, а рабочим документам уделять повышенное внимание и при любых сомнениях обращаться за консультацией к юристу.В 2024 году Кролик может столкнуться с непониманием, но не стоит кому-либо доказывать свою правоту, иногда следует просто сменить окружение.Астролог рекомендует уделять внимание развитию и поддержанию отношений с друзьями и родными. Этот год будет благоприятен для новых знакомств, в том числе и для личных отношений, но в союзники лучше выбирать рождённых в годы Козы и Свиньи.Фокус внимания Кролику следует перевести на здоровье, не лишним будет пройти обследование. Не стоит забывать отдыхать. В дороге следует быть соблюдать особенную осторожность, так как здесь возможны травмы.В приоритете у знака должен быть гибкий подход ко всему и почти безграничное терпение, тогда год Дракона может оказаться для Кролика динамичным и очень ярким на события.Позитивные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь.Негативные месяцы: апрель, июнь, сентябрь.Год Дракона для Петуха окажется очень событийным годом, который принесет много возможностей и позитивных моментов. Но удача Петухам будет сопутствовать лишь в том случае, если им удастся сосредоточиться на краткосрочных целях и проектах.Для Петуха наступает отличное время для знакомства с новыми людьми. 2024 подарит ему много хороших связей, особенно с влиятельными и успешными людьми. Эти связи могут открыть нужные «двери», помочь добиться успеха и поставленных целей, потому что вы будете нравиться людям.У вас будет возможность решить проблемы в семейных отношениях, если таковые имеются. Энергии года Дракона будут благоприятны для того, чтобы обустроить ваше жилище еще лучше или вовсе переехать в новый хороший дом. Но разумеется, для этого нужны действия, которые и приведут к желаемому результату.Также Петух сможет получить необходимое ему признание и деньги, продвинуться обучении. Но важно в этот период контролировать расходы, избегать азартных и рискованных действий, а также импульсивных покупок и трат.Вместе с тем, год Дракона может «подсветить» нечестные партнерские или деловые отношения. Есть вероятность столкновения с обманом или присвоением чужих средств. Важно избегать в этот период ненужных конфликтов.В целом год Дракона для Петуха будет благоприятен для новых знакомств и заключения брака.Позитивные месяцы: январь, апрель, май.Негативные: март, октябрь, декабрь.2024 год обещает Тигру новые возможности как в работе, так и в личной жизни. В этот период рекомендуется быть в постоянном движении, потому что чем больше энергии, тем больше удачи. Если для ускорения личностного и профессионального роста потребуется рисковать, то так и поступайте в этом году. Все ваши усилия в таком случае будут оценены по достоинству и признаны, а ваш упорный труд будет достойно оплачен.В наступающем году сосредоточьтесь на своей карьере и развитии своего бизнеса.На работе Тигр может смело рассчитывать на поддержку начальника или вышестоящих властей, что, безусловно, будет придавать ему уверенности в себе. Для того, чтобы найти что-то новое и оригинальное, следует чаще прислушиваться к своей интуиции.В 2024 году у представителей знака будет возможность заняться инвестированием или операциями с недвижимостью, всё это может принести им хорошие дивиденды. Но вместе с тем, опасайтесь пустых трат и излишней щедрости.В 2024 году у Тигров возможны травмы и мелкие несчастные случаи, поэтому проявляйте во всем осторожность. Особенно внимательными следует быть за рулем – ни в коем случае не отвлекайтесь во время движения. Различные трудности в коллективе удастся преодолеть благодаря самообладанию и сдержанности в эмоциях. В общении с партнерами старайтесь проявлять гибкость.В этот период у Тигров есть большая вероятность встретить свою вторую половину.Март и апрель являются ключевыми месяцами и будут самым важным периодом для Тигра в этом году.Позитивные месяцы: июнь, октябрь, ноябрь.Негативные: май, август.В 2024 году представителей года Лошади ждут серьезные преобразования и новые возможности в карьере, но есть риск ссор, поэтому старайтесь проявлять тактичность и дипломатичность.В этот период важно развиваться в личностном плане и не прятаться от проблем – лучше примите их и смело посмотрите им в лицо. Следует признать, что вполне нормально быть уязвимым. Также не осуждайте себя за ошибки, а лучше учитесь на них и делайте соответствующие выводы.От людей с низкой энергетикой или тех, кто ничем не интересуются и не имеет никакой цели, в следующем году лучше держаться подальше. В противном случае есть риск отдать им всю свою энергию – лучше направьте ее на что-то полезное для себя.Будьте предельно внимательны к тому, что вы говорите и делаете или другими словами, следите за своим языком. Избегайте ненужных разборок, сплетен, разногласий и обид друг на друга.В новом году есть потенциальная возможность возникновения травм и ранений, поэтому надо быть осторожными за рулем и при занятиях экстремальными видами спорта.Одиноким людям, рожденным в год Лошади, в этот период открываются хорошие перспективы изменить свой статус. 2024 год наиболее подходящее время для создания семьи – вероятность того, что брак будет успешным и гармоничным очень высока.Позитивные месяцы: февраль, июль, октябрь.Негативные: январь, март, декабрь.Год Дракона подарит Обезьяне новые перспективы в карьере, а также возможность заявить о себе и начать собственное дело. В этом году появится хорошая возможность к росту в разных сферах жизни, но представителям знака необходимо сосредоточиться на том, что двигаться вперед следует медленно и неуклонно, начиная с самого начала.Обезьянам очень важно будет соблюдать баланс между работой и семьей, чтобы не допустить разногласий в отношениях с родными.Финансовая энергия в 2024 году будет довольно нестабильной, в связи с этим астролог рекомендует избегать рискованных инвестиций и не верить рекламе быстрых и легких заработков.Особое внимание обращайте на юридические документы, не торопитесь с подписанием договоров, не проверив досконально их содержание и правильность оформления.2024 год открывает одинокой Обезьяне возможности удачного знакомства и супружества. Для тех же, кто уже состоит в отношениях или браке на первый план выйдут вопросы, связанные с детьми – их воспитание или только планирование беременности.Позитивные месяцы: апрель, май, декабрь.Негативные: февраль и ноябрь.Змея везунчик и Дракон ее любит, поэтому год тоже может стать для нее позитивным и принести некоторые перемены к лучшему. В ее жизни вполне возможны: повышение по службе, успешные деловые сделки, расширение бизнеса или выгодные инвестиции.В 2024 году появится желание изучить или попробовать что-то новое, например, освоить навыки публичных выступлений или чего-то другого. Всем представителям этого знака астролог советует сосредоточиться на обучении и повышать свой уровень профессионализма.В новом году следует избегать общения с негативными людьми и стараться самому не быть таким человеком.В течение всего периода у Змеи может неоднократно появляться желание «отключиться» ото всех и побыть в одиночестве. Астролог советует последовать этому желанию, потому что время, проведенное в подобном состоянии, позволит полноценно отдохнуть и восстановить потерянные силы. Но не переусердствуйте – не стоит прекращать связи и отношения полностью, потому что в таком случае это лишь негативно на вас отразится.2024 год будет не удачным для любви и брака, но у Змеи есть шансы привлечь противоположный пол своей неординарностью.Позитивные месяцы: январь, август, сентябрь.Негативные месяцы: февраль и ноябрь.Удача Свиньи в 2024 году будет целиком и полностью зависеть от ее действий. Что бы она ни делала, всё будет легко и просто получаться, но при условии приложения хоть каких-то усилий.Учтите, что в этом году нужно принимать самостоятельные решения и не позволять другим диктовать вам выбор.В финансовом плане год принесет Свинье некоторые тревоги, волнения и даже проблемы, но вместе с тем у нее появятся возможности для развития бизнеса или повышения в должности.Налаживание связей окажет очень хорошую подмогу и будет способствовать росту бизнеса, а неизвестные люди, могут предоставить весьма ценные возможности. Но, если Свинья продолжит прятаться и не решится заняться определенными видами деятельности, возможности года Дракона, увы, окажутся ей недоступны.В течение всего периода не стоит забывать про семью и близких. В то же время важно расставить приоритеты в отношении собственных потребностей и здоровья. В этом году вы можете столкнуться с проблемами из-за нарушений в питании, поэтому следите за своим здоровьем и начните наконец заниматься оздоровительными практиками.Обращайте внимание на мелочи жизни, например, такие как, выключение плиты или утюга перед выходом из дома. Если есть такая потребность, стоит установить себе напоминание.В любовных отношениях у Свиньи есть шанс добиться взаимопонимания и наслаждаться гармонией. Одинокие же представители знака в 2024 году могут найти симпатии в кругу друзей и знакомых.Позитивные месяцы: февраль, март, июль.Негативные: май, август, декабрь.