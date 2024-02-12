Общество 12.02.2024 в 09:30
Водителей Бурятии предупредили о сложной ситуации на дорогах
На республику обрушились снег и метели
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии обращает внимание водителей на сложные дорожные условия, связанные с выпадением снега.
«Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, используйте ремни безопасности, соблюдайте ПДД», - призвали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Будьте внимательны, выбирайте безопасную скорость движения, используйте ремни безопасности, соблюдайте ПДД», - призвали в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
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